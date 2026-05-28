ChatGPT podrá conectarse a cuentas bancarias: expertos alertan riesgo para usuarios en Chile

La nueva función de OpenAI usará datos financieros para entregar recomendaciones personalizadas, aunque especialistas advierten riesgos de privacidad.

Juan Castillo

Getty Images

OpenAI anunció una nueva función de ChatGPT que permitirá conectar cuentas bancarias, tarjetas e inversiones para entregar recomendaciones financieras personalizadas mediante inteligencia artificial.

La herramienta se encuentra en fase de prueba para usuarios Pro en Estados Unidos y funcionará con integración de Plaid, plataforma utilizada para vincular información financiera con aplicaciones digitales.

Según la compañía, la función permitirá analizar gastos, suscripciones, deudas, presupuestos, inversiones y hábitos de consumo para responder consultas sobre ahorro o planificación financiera.

OpenAI aclara que ChatGPT puede ayudar a entender mejor las finanzas personales, pero no reemplaza la asesoría financiera profesional.

Expertos advierten riesgos por datos financieros sensibles

Aunque el sistema funcionará con acceso de “solo lectura”, es decir, sin capacidad para transferir dinero o mover fondos, especialistas advierten que el riesgo principal está en la información que podría quedar expuesta si esos datos caen en manos equivocadas.

El gerente de IA de Ionix Latam, Franco Mena, explicó que el problema no está únicamente en que una inteligencia artificial revise movimientos bancarios. “El problema acá no es que la IA vea tus movimientos bancarios. El problema es lo que se puede hacer con esa información una vez que está ahí”, señaló.

El experto advirtió que el historial financiero permite construir un perfil muy detallado de una persona. “Cuando una IA accede a tu historial financiero, construye un perfil bastante íntimo de quién eres, cuánto ganas, en qué gastas y cómo te comportas financieramente”, agregó.

Desde la firma también apuntan a un posible aumento de fraudes hiperpersonalizados. Mena sostuvo que, con datos reales, un atacante podría dejar de adivinar y empezar a usar información concreta contra la víctima. “Te puede escribir un correo mencionando una compra real que hiciste ayer. Ese tipo de engaño es muy difícil de detectar para el usuario común”, afirmó.

Por su parte, Mario Aranda, director general de Ionix Latam, planteó que el acceso limitado reduce algunos riesgos, pero abre otros. “‘Solo lectura’ baja el riesgo transaccional, pero sube el riesgo informacional”, advirtió.

