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VIDEO. “Perdón por no haber ido a trabajar”: sorprenden a reconocido rostro en Buenos Aires en la previa del partido entre Boca y la UC

La panelista de Primer Plano fue reconocida por el equipo de TNT Sports en la previa del encuentro disputado en la Bombonera.

Nicolás Lara Córdova

“Perdón por no haber ido a trabajar”: sorprenden a reconocido rostro en Buenos Aires en la previa del partido entre Boca y la UC

Este jueves, Universidad Católica venció a Boca Juniors por la sexta fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores, en un partido que contó con cientos de hinchas “cruzados” que viajaron hasta Buenos Aires para acompañar a su equipo.

Durante la transmisión de la previa de TNT Sports, la periodista Verónica Bianchi se encontró con un reconocido rostro de la televisión chilena: Francisca García-Huidobro.

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La panelista de Primer Plano fue reconocida por el equipo de TNT Sports y comentó que llegó a Buenos Aires para ver el partido en La Bombonera.

Durante la entrevista, “Fran” le envió un saludo al equipo de Chilevisión y protagonizó un cómico momento al pedirles perdón por una particular razón: no fue a trabajar.

“Vinimos varios en un tour súper organizado, hasta ahora, porque lo que pase en el estadio no lo tenemos previsto. Un saludo a toda mi gente de Chilevisión. Perdón por no haber ido ayer ni hoy a trabajar, pero mañana llego, lo juro”, reconoció.

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