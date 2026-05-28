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Motochorros balean a adulta mayor tras retirar $4 millones en el centro de Santiago

La víctima, de 72 años, fue interceptada afuera de su domicilio por dos sujetos en motocicleta. Carabineros indaga el caso.

Juan Castillo

Agencia Uno | Referencial

Agencia Uno | Referencial / Hans Scott

Una adulta mayor de 72 años fue baleada durante esta jornada en el centro de Santiago, luego de ser abordada por dos sujetos que se movilizaban en motocicleta en calle Nataniel Cox.

Según los primeros antecedentes, la víctima había retirado recientemente $4 millones antes de ser interceptada afuera de su domicilio.

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Sin embargo, al oponerse al robo, uno de los sujetos efectuó un disparo que la impactó en la pierna derecha.

Tras el hecho, personal policial llegó hasta el lugar para tomar declaración a la víctima y recopilar antecedentes que permitan identificar a los responsables.

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