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AUDIO. El balance en Audax Italiano tras su eliminación de la Copa Sudamericana: “Nos quedamos peleando hasta el final, es meritorio”

En conversación con ADN Deportes, Diego Coelho valoró lo hecho por el equipo en el torneo continental.

Carlos Madariaga

Álvaro Choupay

Diego Coelho en ADN Deportes

Diego Coelho en ADN Deportes

02:17

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Audax Italiano regresó este jueves a Santiago luego de su dolorosa derrota ante Olimpia en Paraguay, resultado que los dejó eliminados en la Copa Sudamericana.

El cuadro itálico estuvo en ventaja en Asunción, pero no pudo sostener el resultado y terminó cayendo 3-1.

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“Tristes, partimos ganando y teníamos una expectativa muy grande. Salimos con el envión para buscar el segundo gol que necesitábamos y quizás ahí nos desconcentramos un poco defensivamente, y ante equipos grandes te pueden dar vuelta un partido”, reconoció, en diálogo con ADN Deportes, el delantero Diego Coelho.

Ya de regreso en el país, el uruguayo intentó sacar cuentas alegres de lo hecho por Audax Italiano a nivel continental.

Es un balance positivo, ganamos un partido afuera en Brasil, nos hicimos fuertes con Barracas, empatamos en Argentina. Nos quedamos peleando hasta el final, es meritorio. Ahora hay que pensar en el torneo nacional, que estamos al debe”, dijo Coelho, apuntando también a las limitantes que tienen los elencos nacionales al momento de abordar los torneos en el extranjero.

“Pasa por tener equipos cortos. Si no tienes poderío, no te da los planteles para hacer dos equipos y hacer una rotación. Los elencos más pequeños no tienen ese poder”, cerró en ADN Deportes el delantero de 31 años.

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