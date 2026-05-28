Hallan posible artefacto explosivo en Las Condes: GOPE trabaja en el lugar ante eventual presencia de granada

Un operativo policial se desarrolla en la comuna de Las Condes, luego del hallazgo de un posible artefacto explosivo al interior de un domicilio ubicado en calle El Dante, en la zona oriente de Santiago.

Según información preliminar, se trataría de una granada encontrada mientras se realizaban labores de limpieza en un departamento.

Debido a las características del objeto, personal del GOPE de Carabineros llegó hasta el lugar para determinar si el artefacto se encuentra activo, desactivado o en desuso.

Producto del procedimiento, el tránsito vehicular y peatonal se mantiene suspendido en el sector, con apoyo de Carabineros e inspectores municipales de Las Condes. La revisión busca descartar riesgos para vecinos, transeúntes y personal que trabaja en el operativo.