TeamCuidarnos: Gobierno lanza Campaña de Invierno 2026 con foco en la prevención de enfermedades respiratorias

La ministra de Salud, May Chomali, presentó la campaña comunicacional de Invierno 2026 , que este año invita a la población a ser parte del #TeamCuidarnos para prevenir enfermedades respiratorias graves.

La iniciativa apela a la responsabilidad colectiva mediante medidas como el lavado frecuente de manos, el uso de mascarilla en caso de síntomas de resfrío, la ventilación de espacios y la vacunación oportuna.

La campaña también promueve el reconocimiento temprano de síntomas leves y graves para acudir a los centros de salud, además del uso adecuado de la red asistencial . Los mensajes estarán presentes en distintos espacios de la vida cotidiana hasta fines de septiembre.

“Siempre vamos por más”

“Estuve en la 79ª reunión de la Organización Mundial de la Salud y todos preguntaban cómo lo hemos hecho. Puede quedar la impresión de que uno lo está haciendo muy bien, pero no, nosotros siempre vamos por más”, señaló la ministra May Chomali.

En esa línea, añadió que “queremos mejorar, innovar e ir por más, porque nuestra población, nuestros adultos mayores y comunidades merecen más. El trabajo serio, de largo plazo, constante, sin prisa, pero sin pausa, es lo que determina que las cosas resulten ”.

Mira aquí parte de la Campaña de Invierno 2026: