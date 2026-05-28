Fue detenido frente a su madre: arrestan a adolescente de 16 años por brutal homicidio de conductor de app en Quilicura / Jub Rubjob

Un adolescente de 16 años fue detenido acusado de participar en el homicidio de un conductor de aplicación en la comuna de Quilicura, crimen ocurrido en marzo pasado durante un presunto robo de vehículo. La captura se realizó frente a su madre y quedó registrada en video.

Según reveló Reportajes T13, el menor, identificado con el nombre ficticio de “Fermín”, mantenía un extenso historial de detenciones por robos con intimidación, principalmente vinculados al robo de automóviles. Pese a ello, nunca había quedado internado provisoriamente.

Uno de los episodios ocurrió en noviembre de 2025 en Las Condes, cuando fue detenido tras participar en el robo de un vehículo junto a otros adolescentes. En esa oportunidad quedó con medidas ambulatorias bajo supervisión del entonces Sename, aunque abandonó rápidamente el proceso.

Posteriormente, en febrero de este año, volvió a ser arrestado por otro robo con intimidación en Quilicura y quedó con arresto domiciliario nocturno. Un mes después fue condenado por el caso de Las Condes y recibió la sanción de libertad asistida especial.

El homicidio ocurrió la noche del 19 de marzo, cuando el imputado y otro joven solicitaron un viaje por aplicación en la plaza Huaso Carlos Venegas, en Quilicura. De acuerdo con el citado medio, un primer conductor decidió no detenerse al sospechar de los pasajeros, pero un segundo chofer sí aceptó el traslado.

Cámaras de seguridad registraron el momento en que ambos adolescentes abordaron el vehículo y atacaron al conductor. La víctima logró escapar y pedir ayuda, pero murió minutos más tarde debido a las más de diez puñaladas que recibió en la espalda.

La detención fue concretada por personal del OS-9 de Carabineros de Chile. En las imágenes exhibidas por la señal privada se escucha a la madre del menor preguntar: “Yo soy la mamá del menor, ¿qué pasa?”, mientras el adolescente respondía que lo acusaban de un homicidio, aunque aseguraba no saber detalles del caso.