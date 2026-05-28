Jorge Sampaoli reaparece y se ofrece para dirigir a un gigante de América: “Estuve muy cerca dos veces”

Jorge Sampaoli se encuentra sin club desde febrero de 2026, cuando fue despedido de Atlético Mineiro tras una serie de malos resultados, entre ellos la derrota en la final de la Copa Sudamericana 2025.

El entrenador que hizo historia con la selección chilena no ha logrado estabilidad desde su paso por el Olympique de Marsella entre 2021 y 2022, donde dirigió 67 partidos entre 2021 y 2022. Posteriormente, no consiguió superar los 40 encuentros al mando de Sevilla, Flamengo, Stade Rennes ni Atlético Mineiro.

Pese a ello, la falta de continuidad no parece preocuparle. Este jueves, el casildense se postuló abiertamente para dirigir a Boca Juniors, a pesar de que públicamente ha reconocido ser hincha de River Plate.

“Estuve muy cerca de dirigir a Boca dos veces. La última, con Daniel Angelici, quedé a un paso. Ser hincha de River no me condiciona para dirigir a Boca”, afirmó Sampaoli en diálogo con Radio La Red.

Además, reveló que el conjunto “millonario” nunca se contactó con él para ofrecerle el cargo de entrenador. Sobre sus pasos por Brasil, explicó que: “Decidí ir a colonizar un lugar donde los DT argentinos no hubieran tenido continuidad y Brasil era uno de esos”, concluyó el exseleccionador chileno.