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Fiscalía pide 15 años de cárcel para excandidato presidencial por graves delitos electorales

El Ministerio Público sostiene que más de 23 mil patrocinios presentados ante el Servel fueron adulterados mediante uso indebido de identidades.

Martín Neut

Diego Ancalao

Diego Ancalao

La Fiscalía Metropolitana Centro Norte presentó una acusación contra el excandidato presidencial Diego Ancalao, solicitando una pena total de 15 años de cárcel por los delitos de fraude electoral, falsificación reiterada de instrumento público y usurpación reiterada de identidad, en el marco del caso que terminó con el rechazo de su candidatura en 2021.

De acuerdo con la investigación del Ministerio Público, Ancalao habría inscrito ante el Servicio Electoral más de 35 mil patrocinios ciudadanos para competir en la elección presidencial.

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Sin embargo, la Fiscalía sostiene que más de 23 mil firmas presentadas en formato físico fueron falsificadas y que las personas incluidas nunca entregaron autorización para respaldar la candidatura.

La acusación también apunta a una presunta coordinación con otros cinco imputados para confeccionar planillas falsas utilizando nombres, domicilios y números de cédula de identidad de ciudadanos sin su consentimiento.

186 páginas de acusación

Según el libelo, los documentos fueron elaborados en distintos domicilios de Santiago, Purén y Concepción.

Uno de los antecedentes más delicados del caso es que las firmas aparecían validadas con un supuesto timbre y firma del exnotario Patricio Zaldívar Mackenna. No obstante, la Fiscalía sostiene que el abogado había dejado el cargo en 2018 y falleció meses antes de que los patrocinios fueran presentados ante el Servel.

El Ministerio Público identificó a 23.135 personas como víctimas de usurpación de identidad y solicitó que las penas contra Ancalao se cumplan de manera sucesiva, lo que elevaría la condena a 15 años de cárcel efectiva, según Mega.

La causa se originó tras la fallida candidatura presidencial de Ancalao en 2021, luego que el Servel detectara graves irregularidades en miles de firmas necesarias para respaldar postulaciones independientes. La investigación derivó en una acusación de 186 páginas presentada ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago.

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