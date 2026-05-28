Escándalo en la CIA: detienen a ex alto cargo con $40 millones de dólares en lingotes de oro y un botín de lujo

Un complejo y dedicado operativo del FBI dejó al descubierto un importante caso de irregularidad que involucra a un ex alto mando de la CIA.

En su despliegue, los agentes incautaron un contundente y millonario botín en el domicilio de David Rush, otrora miembro de la Agencia Central de Inteligencia.

Dentro del inmueble encontraron lingotes de oro que fueron evaluados en un total de $40 millones de dólares, además de $2 millones en efectivo y 35 relojes de lujo.

El allanamiento se dio en un complejo escenario para Rush, quien estaba bajo la lupa por proporcionar información falsa sobre su formación académica y militar para escalar en los puestos públicos de alto mando.

De acuerdo con la declaración jurada, falseando su historial, el exfuncionario pudo obtener su credencial de máxima seguridad y acceso a información clasificada.

Las indagaciones demostraron que inventó títulos universitarios y fingió un pasado militar como piloto de la Marina. Esta última farsa le permitió embolsarse ilegalmente $77.000 dólares por licencias militares falsas al declararse miembro de la reserva.

Tras la investigación correspondiente y la irrupción en su casa de Virginia, David fue detenido y puesto a disposición de la justicia estadounidense.

Levantando sospechas

El mecanismo fraudulento para hacerse con la fortuna operó entre los pasados meses de noviembre y marzo, actuando con celeridad pero levantando sospechas.

Aprovechando su jerarquía, el exdirectivo tramitó solicitudes para recibir “una cantidad significativa de moneda extranjera y decenas de millones de dólares en lingotes de oro para gastos relacionados con el trabajo”; recibió los recursos sin aportar más información sobre por qué los necesitaba.

La alarma se encendió cuando se constató que el oro y el efectivo habían desaparecido de un almacén oficial en su lugar de trabajo. Esto desencadenó el registro en su vivienda, donde se localizó el botín oculto.

“Luego de que una investigación interna de la CIA identificara posibles violaciones a la ley, el director de la CIA, John Ratcliffe, remitió la información al FBI para una investigación policial”, detallaron los organismos de Inteligencia.

“El FBI está trabajando en estrecha colaboración con nuestros socios en la CIA y el Departamento de Justicia mientras continuamos investigando este asunto por completo. Estamos comprometidos a seguir los hechos, garantizar la rendición de cuentas y buscar la justicia de acuerdo con la ley”, complementaron.

Rush fue detenido el 19 de mayo acusado de robo de fondos gubernamentales. Actualmente se encuentra bajo custodia, mientras que su abogado declinó hacer comentarios a la prensa respecto a las graves acusaciones.