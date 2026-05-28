Trump debe dar luz verde: afirman que EE.UU. e Irán alcanzaron acuerdo clave tras días de tensión

Estados Unidos e Irán habrían alcanzado un principio de acuerdo para extender por 60 días el alto al fuego y abrir negociaciones sobre el programa nuclear iraní, aunque el pacto aún requiere la aprobación final del presidente estadounidense, Donald Trump.

La información fue revelada este jueves por Reuters y el sitio Axios, citando a funcionarios estadounidenses y fuentes ligadas a la mediación.

Según este último portal internacional, el memorándum de entendimiento contempla mantener la tregua mientras ambas partes negocian temas clave como el futuro del uranio altamente enriquecido de Irán y eventuales límites al programa nuclear de Teherán.

Además, el documento incluiría el compromiso iraní de no desarrollar armas nucleares y abriría conversaciones sobre alivio de sanciones económicas y liberación de fondos iraníes congelados.

El eventual acuerdo también buscaría restablecer el tránsito comercial sin restricciones por el estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más importantes para el transporte mundial de petróleo. De acuerdo con Axios, Irán debería retirar minas instaladas en la zona dentro de un plazo de 30 días, mientras que Estados Unidos levantaría gradualmente el bloqueo naval en función de la normalización del tráfico marítimo.

Pese al avance diplomático, la tensión sigue alta en la región. El mencionado medio señaló que en las últimas 48 horas se registraron incidentes militares entre fuerzas estadounidenses e iraníes en el estrecho de Ormuz.

Hasta ahora, Teherán no ha confirmado oficialmente su aceptación del memorándum, mientras Trump, según las fuentes citadas, pidió “un par de días” para evaluar el acuerdo antes de dar una respuesta definitiva.