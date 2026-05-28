;

Trump debe dar luz verde: afirman que EE.UU. e Irán alcanzaron acuerdo clave tras días de tensión

De acuerdo a medios internacionles, la propuesta contempla 60 días de tregua y conversaciones para evitar una nueva crisis nuclear en Medio Oriente.

Nelson Quiroz

Getty Images

Getty Images

Estados Unidos e Irán habrían alcanzado un principio de acuerdo para extender por 60 días el alto al fuego y abrir negociaciones sobre el programa nuclear iraní, aunque el pacto aún requiere la aprobación final del presidente estadounidense, Donald Trump.

La información fue revelada este jueves por Reuters y el sitio Axios, citando a funcionarios estadounidenses y fuentes ligadas a la mediación.

Según este último portal internacional, el memorándum de entendimiento contempla mantener la tregua mientras ambas partes negocian temas clave como el futuro del uranio altamente enriquecido de Irán y eventuales límites al programa nuclear de Teherán.

Revisa también

ADN

Además, el documento incluiría el compromiso iraní de no desarrollar armas nucleares y abriría conversaciones sobre alivio de sanciones económicas y liberación de fondos iraníes congelados.

El eventual acuerdo también buscaría restablecer el tránsito comercial sin restricciones por el estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más importantes para el transporte mundial de petróleo. De acuerdo con Axios, Irán debería retirar minas instaladas en la zona dentro de un plazo de 30 días, mientras que Estados Unidos levantaría gradualmente el bloqueo naval en función de la normalización del tráfico marítimo.

Pese al avance diplomático, la tensión sigue alta en la región. El mencionado medio señaló que en las últimas 48 horas se registraron incidentes militares entre fuerzas estadounidenses e iraníes en el estrecho de Ormuz.

Hasta ahora, Teherán no ha confirmado oficialmente su aceptación del memorándum, mientras Trump, según las fuentes citadas, pidió “un par de días” para evaluar el acuerdo antes de dar una respuesta definitiva.

Contenido patrocinado

Delicioso panorama para los amantes de la gastronomía: Un evento de repostería para compartir en familia

Delicioso panorama para los amantes de la gastronomía: Un evento de repostería para compartir en familia

Raphael habla de Bad Bunny y deja abierta la puerta a una colaboración: &#039;Me alegro por él, me encanta&#039;

Raphael habla de Bad Bunny y deja abierta la puerta a una colaboración: 'Me alegro por él, me encanta'

&#039;Es una parte masiva de mi vida&#039;: Jacob Elordi se despide de Euphoria tras inesperado final de su personaje (ALERTA DE SPOILERS)

'Es una parte masiva de mi vida': Jacob Elordi se despide de Euphoria tras inesperado final de su personaje (ALERTA DE SPOILERS)

Su director tiene sólo 26 años y se postula como la película más terrorífica del 2026

Su director tiene sólo 26 años y se postula como la película más terrorífica del 2026

&#039;No me gustó de vos que dijiste un comentario de mi señora. Después lo hablaremos, cuando se corte esto (...) Dijiste que no la pongo&#039;

'No me gustó de vos que dijiste un comentario de mi señora. Después lo hablaremos, cuando se corte esto (...) Dijiste que no la pongo'

Luis Slimming revela algunas &#039;verdades&#039; de Canal 13 tras abrupto término de &#039;El Desestrece&#039;: &#039;Se acabó la buena onda&#039;

Luis Slimming revela algunas 'verdades' de Canal 13 tras abrupto término de 'El Desestrece': 'Se acabó la buena onda'

Después del frío extremo: este es el impactante pronóstico de temperaturas esta semana en Santiago

Después del frío extremo: este es el impactante pronóstico de temperaturas esta semana en Santiago

Pancho Molina, el baterista chileno que marcó el ritmo del jazz y el rock chileno, cumple 57 años

Pancho Molina, el baterista chileno que marcó el ritmo del jazz y el rock chileno, cumple 57 años

Dentro del clóset de Ignacia Antonia: estilo, recuerdos y maternidad

Dentro del clóset de Ignacia Antonia: estilo, recuerdos y maternidad

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad