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Con Messi a la cabeza y varias sorpresas: Argentina oficializa su nómina para el Mundial 2026

Lionel Scaloni definió a los 26 jugadores que viajarán a defender el título con varias decisiones que ya generan debate al otro lado de la cordillera.

Javier Catalán

Getty Images

Getty Images / ALEJANDRO PAGNI

Este jueves se terminó la expectación y Argentina, vigente campeona del mundo, hizo oficial su convocatoria para el Mundial 2026.

A través de un video donde Lionel Scaloni entregaba la lista de convocados a ciudadanos argentinos con una carta, el entrenador confirmó a los futbolistas que viajarán a Norteamérica con la misión de defender el título conseguido en Qatar 2022.

Dentro de los 26 seleccionados de la “Albiceleste” continúan destacando varios de los pilares de la consagración mundialista, como Emiliano Martínez, Cristian Romero, Rodrigo De Paul y, por supuesto, Lionel Messi.

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Entre las principales sorpresas de la nómina aparecen Valentín Barco, actualmente en el Racing de Estrasburgo; Nicolás Paz, del Como 1907; y Giovani Lo Celso, del Real Betis, quien pasó buena parte de la temporada recuperándose de una lesión.

Por el lado de las ausencias, una de las más llamativas es la de Marcos Acuña, pieza importante en la conquista de Qatar 2022 y que quedó fuera de la convocatoria. También destaca la no inclusión de Marcos Senesi, defensor del Bournemouth que fue considerado una de las revelaciones defensivas de la última temporada en la Premier League. Se suma también la ausencia de Franco Mastantuono, jugador del Real Madrid.

La nómina completa de Argentina para el Mundial 2026

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