“He tenido buenos momentos en Colo Colo, pero no estoy contento; soy exigente y sé que puedo dar más”

Lautaro Pastrán fue uno de los seis refuerzos que arribaron a Colo Colo a comienzos de temporada. El atacante de 23 años llegó a Macul con altas expectativa tras su paso por Liga de Quito, pero no ha conseguido consolidarse y hoy ha sido relegado al banco de suplentes por Fernando Ortiz.

Las estadísticas tampoco han acompañado al extremo. En los 13 partidos que ha disputado con el “Cacique”, solo ha aportado un gol y una asistencia en 513 minutos jugados, situación que ha despertado algunas críticas por parte de los hinchas albos.

Sobre esto, el propio Pastrán habló en conferencia y realizó una autocrítica por el nivel que ha exhibido en sus primeros meses en el Estadio Monumental. “He tenido buenos momentos, pero soy exigente conmigo mismo”, comenzó declarando.

“Obviamente no estoy contento porque sé que puedo dar más, me entreno diariamente para alcanzar mi mejor versión, pero estoy tranquilo y sé que en algún momento voy a jugar. Así como entro, puedo cambiar un partido, pueden pasar muchas cosas en el fútbol. Pero esto es largo. Estoy feliz porque como equipo estamos muy bien y hay que seguir así”, agregó.

El ex Everton también abordó la opción de que lleguen nuevos refuerzos en su puesto de cara al segundo semestre y apuntó: “Yo lo recibo de la mejor manera si vienen jugadores a sumar. Necesitamos más competencia y todo jugador que venga a sumar para poder abrazarnos todos a fin de año y salir campeones, buenísimo. Hay que seguir así, con humildad y trabajando”.

Pastrán abordó la situación de los futbolistas que no han tenido demasiada continuidad en el equipo: “Estamos en un buen momento, donde a los compañeros que por ahí no les toca jugar, siempre se entrenan al máximo y lo hacen de la mejor manera. Eso hace que el equipo sea competitivo y se refleja en la tabla”.

“Todos tenemos que dar el cien por ciento estando en Colo Colo. Sabemos cómo es el fútbol, por ahí no te toca jugar o te toca jugar pocos minutos, pero eso puede cambiar rápido en un partido importante. Sabemos eso y cada minuto que nos toque, hay que aprovecharlo al máximo”, concluyó.