Anuncian “montaña rusa” meteorológica para la Región Metropolitana: este día las temperaturas rozarían los 30°C / Getty Images

La Región Metropolitana tendrá un brusco cambio de escenario en las próximas horas. Después del frío que marcó el fin de semana, el pronóstico anticipa un repunte importante de las temperaturas máximas.

Según el portal especializado, todo apunta a este martes 26 de mayo, en una jornada que podría transformarse en la más cálida de la semana en varios sectores de la RM.

Según el pronóstico actualizado para Gran Santiago, este martes la capital llegaría a una máxima de 25 °C, con ambiente templado y cielo parcialmente despejado. La plataforma citada sube la proyección a 26 °C.

Aunque el centro de Santiago no aparece todavía en 30 °C, los sectores del norte de la RM suelen registrar valores más altos en este tipo de episodios.

Por eso, comunas como Colina, Lampa o Tiltil podrían acercarse más a ese umbral de “mini verano”.

El cambio, eso sí, durará poco. Para el miércoles 27 de mayo, el pronóstico vuelve a mostrar una baja clara en las máximas, con 18 °C en Gran Santiago y un ambiente más cubierto que partirá tan solo con 7 °C de marca.

El jueves 28 seguiría en una línea parecida, con temperaturas en torno 6 °C de mínima y 17 °C de máxima.

Así estará el tiempo en Santiago (sector centro) esta semana: pronóstico de meteorología