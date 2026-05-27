Programación equipos chilenos en Copa Libertadores y Sudamericana: ¿Qué partidos se juegan hoy, 27 de mayo, y quién transmite por TV? / Eurasia Sport Images

Hoy, miércoles 27 de mayo, continúa la disputa de la sexta y última fecha de la fase de grupos tanto de la Copa Libertadores como de la Copa Sudamericana.

En esta jornada habrá presencia nacional en una de las competencias continentales.

¿Quién juega Copa Sudamericana por Chile hoy 27 de mayo?

Audax Italiano visitará a Olimpia en el Defensores del Chaco con la necesidad de ganar para meterse en los octavos de final del torneo.

El encuentro arrancará a las 18:00 horas y se podrá ver por las señales de ESPN y la plataforma Disney+.