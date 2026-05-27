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“La gente de Católica me insultó e hice un gesto que no me enorgullece; pero la falta de respeto no la ocasioné yo”

Eduardo Loyola, vicepresidente de Blanco y Negro, explicó su gesto obsceno contra los hinchas de Universidad Católica en el Claro Arena.

Daniel Ramírez

Cristian Alvarado

“La gente de Católica me insultó e hice un gesto que no me enorgullece; pero la falta de respeto no la ocasioné yo”

Eduardo Loyola, vicepresidente de Blanco y Negro, habló este miércoles para explicar su gesto obsceno contra los hinchas de Universidad Católica en el Claro Arena, luego del clásico que ganó Colo Colo.

El hecho ocurrió tras el pitazo final, cuando se produjo la pelea entre jugadores albos y cruzados. En ese momento, Loyola apareció en la cancha y levantó el dedo del medio frente a un grupo de fanáticos de la UC.

“Cuando terminó el partido, bajé al camarín y, como no llegaban los jugadores, me llamó la atención, así que salí al borde del túnel. Ahí vi que los incidentes seguían. En mi infinita bondad, intenté calmar a los hinchas de Católica, pero hubo gente que me insultó, me tiraron de todo, se acordaron de mi mamá infinitas veces”, partió señalando el director albo al abordar la situación que protagonizó.

“En un impulso irresistible y temporal, mi mano derecha se levantó e hice un gesto que no me enorgullece, porque mi deber como dirigente es conservar la calma, pero la gente tiene que entender que la falta de respeto no la ocasioné yo. Fui víctima, no victimario”, aseguró Eduardo Loyola.

En la misma línea, agregó: “Me disculpo y doy explicaciones a todos los que se pudieron haber ofendido. Pero creo que en el fútbol debería haber un poco más de respeto hacia las personas mayores como yo”.

“Si yo cometí algún error, me excuso, y reitero; doy mis sinceras disculpas a quienes se vieron afectados por mi gesto, que no es usual en mi conducta. Yo soy un hombre de paz, un hombre tranquilo, próximo a las ocho décadas, y exijo respeto para mí”, concluyó el vicepresidente de Blanco y Negro.

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