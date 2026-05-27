Kino con pozo hiperacumulado de $9.500 millones: ¿Cómo jugar y cuándo se publican los resultados del sorteo 3232?

El Kino vuelve a captar la atención de miles de personas en Chile con un nuevo pozo hiperacumulado.

Esta vez, el juego de azar de la Lotería de Concepción tendrá un monto estimado de $9.500 millones, que se repartirán entre sus distintas categorías y juegos adicionales en el sorteo 3232.

La jornada se realizará este miércoles 27 de mayo y llega pocos días después de otro proceso que también estuvo marcado por un premio histórico.

Según el desglose informado, el premio mayor del Kino alcanza los $4.460 millones. A eso se suman el ReKino con $40 millones, el RequeteKino con $1.720 millones, además de las categorías Chao Jefe, Súper Combo Marraqueta y otros premios especiales.

Cómo jugar Kino y a qué hora salen los resultados del sorteo 3232

Para participar, las personas deben elegir 14 números entre el 1 y el 25. También existe la opción de jugar con selección automática. El valor base del cartón parte en $1.000, aunque se pueden agregar juegos complementarios para aumentar las opciones de premio.

La compra se puede hacer de forma online en Kino.cl o Lotería.cl, además de agencias autorizadas y otros puntos presenciales de venta habilitados en el país.

En cuanto a los resultados, estos se publican una vez realizado el sorteo en vivo, programado para las 22:30 horas de este miércoles. Ese mismo horario se mantiene en las jornadas habituales de sorteo de los miércoles, viernes y domingos.

Los números se podrán revisar pinchando aquí.