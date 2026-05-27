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Presidente Kast promulga Ley de Sociedades Anónimas Deportivas y pide estadios propios para los clubes: “Que no sea más un meme”

El Mandatario destacó medidas contra la multipropiedad y los conflictos de interés.

Nelson Quiroz

Agencia Uno

Agencia Uno / Sebastian Beltran Gaete

El Presidente José Antonio Kast promulgó este miércoles en el Estadio Nacional la reforma a la Ley de Sociedades Anónimas Deportivas Profesionales (SADP), instancia donde defendió la iniciativa como una herramienta para “ordenar la casa” del fútbol chileno y recuperar el carácter familiar del deporte.

Durante su intervención, el Mandatario mezcló recuerdos personales, referencias al periodismo deportivo y un fuerte llamado a terminar con la violencia en los estadios. “El fútbol no solamente es un deporte, es cultura, identidad y pasión, pero una pasión que tiene que convocar y no llevar a las disputas”, afirmó.

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27 de mayo de 2026 / SANTIAGO El Presidente José Antonio Kast, en dependencias del Estadio Nacional, asiste a la promulgación de la Ley de Sociedades Anónimas Deportivas. FOTO: SEBASTIAN BELTRAN GAETE / AGENCIAUNO / Sebastian Beltran Gaete

El Presidente Kast sostuvo que la nueva normativa permitirá transparentar la propiedad de los clubes, evitar conflictos de interés y fortalecer la fiscalización financiera. “Es extraño que un dueño tenga dos clubes que compitan entre sí”, dijo al valorar el fin de la multipropiedad que incorpora la reforma.

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El jefe de Estado también enfatizó la necesidad de recuperar el ambiente familiar en los recintos deportivos. “Me tocó traer a algunos de mis hijos y me preguntaban si había un partido de hockey americano, por todos los carabineros afuera. Eso tiene que cambiar”, relató.

En la ceremonia, el jefe de Estado además emplazó a avanzar en infraestructura deportiva y aseguró que grandes clubes merecen contar con estadios propios. “Que no sea más un meme preguntar ‘¿dónde está tu estadio?’. Esto tiene que ser una política de Estado”, señaló.

La ley, aprobada tras más de una década de tramitación legislativa, contempla la separación de funciones entre la federación y las ligas profesionales, mayores exigencias de transparencia financiera y la prohibición de que representantes de jugadores tengan participación en clubes.

El Presidente destacó especialmente el rol del senador Matías Walker, impulsor histórico de la iniciativa, y aseguró que la reforma busca elevar los estándares del fútbol chileno y atraer nuevas inversiones.

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