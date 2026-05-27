Expectación mundial: Irán revela borrador de acuerdo con EE.UU. para frenar el conflicto en Medio Oriente

Los medios estatales de Irán revelaron este miércoles los primeros detalles de un eventual acuerdo de paz y entendimiento con Estados Unidos, en medio de las negociaciones impulsadas tras semanas de tensión militar en Medio Oriente.

Según informó la televisión estatal iraní IRIB, Teherán ya habría recibido un “borrador inicial no oficial” de un memorándum de entendimiento entre ambas naciones, que incluiría compromisos recíprocos para desescalar el conflicto y reactivar el tránsito comercial en la zona.

De acuerdo con el reporte, el borrador contempla que Estados Unidos retire sus fuerzas militares de las cercanías de Irán y levante el bloqueo naval sobre puertos iraníes. A cambio, Irán se comprometería a restablecer en un plazo de un mes el tránsito comercial por el estratégico Estrecho de Ormuz a niveles previos a la guerra.

El estrecho es considerado uno de los corredores marítimos más importantes del planeta para el transporte de petróleo y gas, por lo que la noticia tuvo impacto inmediato en los mercados internacionales. Tras conocerse el anuncio, el precio del petróleo cayó por debajo de los 90 dólares el barril.

BREAKING: Iranian state media announces initial details new US-Iran peace deal



Oil falls below $90. — Kalshi (@Kalshi) May 27, 2026

La televisión estatal iraní aseguró además que el control y administración del tráfico marítimo en la zona se realizaría en coordinación con Omán, aunque las embarcaciones militares quedarían excluidas del acuerdo.

Pese al anuncio, el Gobierno estadounidense aún no confirma oficialmente la existencia del documento ni sus términos. Sin embargo, el reporte coincide con una jornada clave en la Casa Blanca, donde el presidente Donald Trump encabezará una reunión de gabinete marcada por la presión internacional para frenar el conflicto.

Según IRIB, las conversaciones siguen en desarrollo y el texto aún no está cerrado. El canal iraní añadió que cualquier avance definitivo dependerá de “verificaciones tangibles” por parte de Teherán.

Además, señalaron que las negociaciones estarían siendo mediadas por Pakistán y que, si se alcanza un acuerdo final en un plazo de 60 días, este podría transformarse en una resolución vinculante del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.