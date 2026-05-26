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Rostro de televisión demanda a Junior Playboy tras duras acusaciones: será representada por ‘abogada de los narcos’

La semana pasada el ex Fiebre de Baile realizó una dura acusación en un podcast.

Nicolás Lara Córdova

Rostro de televisión demanda a Junior Playboy tras duras acusaciones: será representada por ‘abogada de los narcos’

Este martes se dio a conocer que la conocida conductora de televisión, Pamela Díaz, presentó una denuncia judicial contra Junior Playboy, luego de que este asegurara que la ‘Fiera’ ingresaba droga en los realities.

“Lamentablemente hay muchas cosas que en el contrato dice que no se permiten, pero Pamela Díaz, que es la matona de los realities, mete todas esas cosas: copete, droga, marihuana. Metió de todo, todos los vicios,por eso andaban todos con gafas dentro del reality”, lanzó Playboy en conversación con Cuéntame todo y exagera.

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Según se consignó en la demanda, Pamela Díaz tendrá como patrocinante a Helhue Sukni, quien es conocida como la ‘abogada de los narcos’.

La querella presentada por Díaz se efectuó en el 4° Juzgado de Garantía de Santiago por “injurias y calumnias por medios de comunicación”.

Díaz y Junior Playboy coincidieron en el reality Tierra Brava de Canal 13 que fue emitido en el 2023 donde protagonizaron varias polémicas.

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