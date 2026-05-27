A Felipe Loyola le preguntan por su futuro tras descender en Italia y esto responde: “Mi objetivo es...”

El seleccionado chileno Felipe Loyola, actual volante del Pisa, habló este miércoles en la antesala de los amistosos ante Portugal y República del Congo por la fecha FIFA de junio y evitó referirse a su futuro, en medio de los rumores que lo vinculan a Boca Juniors tras el descenso del club italiano a la Serie B.

“Hoy en día mi cabeza está totalmente acá en la selección. Mi objetivo es venir a aportar al grupo, hacerlo lo mejor posible en estos partidos. Sabemos que tenemos unos desafíos súper importantes con Portugal y Congo, que son selecciones competitivas y que están en el Mundial”, comenzó declarando desde Juan Pinto Durán.

De todas formas, el ex Huachipato no descartó la posibilidad de dejar el fútbol italiano y remarcó: “Mi cabeza está acá, me vengo a entregar al cien, a trabajar bien. Luego estarán las vacaciones y se decidirá qué va a pasar con mi futuro, pero tengo la cabeza acá. Vengo a dar lo mejor posible y vamos a ir a competir en estos dos partidos”.

Por otro lado, Loyola abordó el trabajo de la selección chilena de cara a los próximos amistosos y detalló cuál es la idea que pretenden plasmar en cancha: “La tónica de nuestro juego es ser intenso en el mediocampo, tratar de tener la posesión del balón y jugar hacia adelante. Eso es súper importante para la idea que tenemos. Tenemos jugadores para jugar bien y estoy muy contento por los compañeros que están acá”.

“Confío en este proceso, como vengo diciendo, y en estos jugadores que nos van a dar mucho. Vamos a trabajar para que a la selección le vaya bien, todos queremos eso. No hay nada más lindo que ponerse La Roja y defenderla a muerte. Ese es el mensaje de este grupo, que está trabajando y quiere conseguir cosas”, agregó.

Por último, el jugador de 25 años se refirió a las bajas de Marcelino Núñez y Erick Pulgar en el mediocampo. “Marcelino y Erick son muy buenos jugadores que hoy en día no pueden estar con nosotros, pero estoy yo, Rodrigo (Echeverría) y viene Vicente (Pizarro). Estamos recibiendo de muy buena forma a Nils (Reichmuth), que también juega en el mediocampo", afirmó.