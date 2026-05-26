El Cavallino Rampante se electrifica: así es el ‘Luce’, el primer superdeportivo eléctrico de Ferrari

Ferrari, una de las marcas automovilísticas más reconocidas a nivel internacional, dio un paso importante en el desarrollo e innovación de sus icónicos modelos.

La firma de Maranello ha roto los esquemas de la industria del superlujo y, justo cuando sus competidores directos han puesto el freno a la electrificación total, decidieron dar un paso al frente.

Con una presentación especial en Roma, la compañía lanzó su primer vehículo de baterías: el Ferrari Luce. Esto no solo representa un hito tecnológico, sino también un audaz movimiento estratégico.

Mientras el mercado premium global recalibra sus inversiones en electromovilidad, la casa del Cavallino Rampante apuesta por un modelo de altas prestaciones que llega respaldado por más de 60 nuevas patentes desarrolladas por el fabricante, además de una red de alianzas con diversos socios tecnológicos.

“Hemos creado un auto que combina emociones de conducción únicas con un rendimiento extraordinario, placer al volante y confort”, aseguró Benedetto Vigna, CEO de la empresa.

Para dar vida a las líneas de este modelo de cuatro puertas, Ferrari buscó una perspectiva disruptiva y multidisciplinar.

La estética del vehículo estuvo a cargo de LoveFrom, el prestigioso colectivo creativo fundado por Marc Newson y Jony Ive, este último reconocido mundialmente por haber sido el director de diseño detrás de los productos más icónicos de Apple, como el iPhone.

Más allá de su silueta, el Luce rompe moldes en la habitabilidad tradicional de la marca al convertirse en el primer Ferrari de la historia con capacidad para cinco plazas.

Con su parte posterior diseñada para albergar cómodamente a tres adultos de talla completa y un maletero de 600 litros, el coche apunta a un perfil familiar.

Asimismo, de la mano de un fuerte arraigo tecnológico, busca abrirse paso con mayor fuerza en mercados clave como el de China, donde las regulaciones e impuestos a los motores de combustión de gran cilindrada son cada vez más estrictos.

En el apartado técnico, las cifras del Luce consolidan su lugar en lo alto de los ‘superdeportivos’, a pesar de registrar un peso que supera las 2,2 toneladas.

El vehículo extrae su fuerza de cuatro motores eléctricos independientes, instalados uno en cada rueda, que desarrollan una potencia conjunta de 1.050 CV.

Con este despliegue, es capaz de acelerar de 0 a 100 km/h en apenas 2,5 segundos y alcanzar una velocidad punta de 310 km/h.

Respecto a su autonomía, la marca asegura que rinde hasta 530 kilómetros con una sola carga, gracias a una batería de 122 kWh con arquitectura de 800 voltios.

Uno de los mayores desafíos para los ingenieros de la firma era transferir la mística acústica de sus motores térmicos a la era del silencio.

Para resolverlo, el Luce incorpora un sistema que captura y amplifica las frecuencias naturales de sus componentes rotativos a través de un acelerómetro de precisión, un mecanismo que la propia firma compara con el funcionamiento de una guitarra eléctrica.

En el interior, Ferrari ha decidido distanciarse de la tendencia impuesta por firmas como Tesla, manteniendo los controles físicos para asegurar una experiencia de conducción pura, complementada con un sistema de audio de 21 altavoces y 3.000 vatios. El Ferrari Luce llega al mercado con un precio fijado en 550.000 euros.