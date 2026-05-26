El fenómeno ‘Ninja Warrior’ se suma oficialmente a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028

El panorama de los Juegos Olímpicos se prepara para una transformación histórica de cara a la celebración de Los Ángeles 2028.

En un giro que fusiona el entretenimiento televisivo con el deporte de alto rendimiento, la disciplina de carreras de obstáculos (inspirada en el célebre programa Ninja Warrior) formará parte del programa oficial.

Esto surge tras un acuerdo estratégico entre la cadena Tokyo Broadcasting System (TBS), creadora del formato, y la Unión Internacional de Pentatlón Moderno (UIPM).

Esta modalidad sustituirá al salto ecuestre dentro del Pentatlón Moderno, un deporte centenario que busca renovar su atractivo.

La UIPM implementó este cambio a nivel internacional tras París 2024, organizando incluso su primer Campeonato Mundial de Obstáculos en Pekín durante 2025.

El acuerdo otorga a la federación la licencia para utilizar la propiedad intelectual y elementos de diseño de los desafíos de Sasuke (nombre original del show en Japón).

Una unión sin precedentes

El camino comenzó en 2022, cuando ambas entidades colaboraron en eventos de prueba para fijar las reglas de la competencia.

El presidente de la UIPM, Rob Stull, destacó el valor de esta alianza: “Qué increíble honor es para nuestra Federación trabajar en estrecha colaboración con TBS, la cadena que dio Ninja Warrior al mundo”.

“El Pentatlón Moderno ha mantenido un lugar continuo en los Juegos Olímpicos desde 1912, evolucionando constantemente a lo largo de las décadas para satisfacer las preferencias de los aficionados al deporte de todo el mundo", añadió.

“De cara a LA28, este acuerdo representa una maravillosa y única unión del entretenimiento (...) y la cultura deportiva olímpica”, complementó.

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Pentatlón Moderno

El Pentatlón Moderno, introducido en el catálogo olímpico en 1912, constaba de natación, esgrima, salto ecuestre, carrera y tiro (estas dos últimas unificadas hoy en el laser run).

Con la aprobación unánime que el Comité Olímpico Internacional (COI) otorgó en 2023 a esta reestructuración, el deporte asegura su permanencia adaptándose a los nuevos tiempos.

Por su parte, la franquicia televisiva nacida en 1997 es un gigante global que se ha emitido en más de 160 países, sumando versiones locales en más de 25 naciones.

Un ejemplo es la adaptación estadounidense, American Ninja Warrior (producida por A. Smith & Co. Productions), que estrenará su temporada número 18 el próximo 8 de junio en NBC.

Ahora, ambas organizaciones realizarán una promoción cruzada hacia 2028, preparando al público para el debut de una disciplina donde la agilidad física y la espectacularidad compartirán el mismo podio.