Hito histórico en la industria musical: Drake destrona a Michael Jackson en importante ranking Billboard

La industria de la música está viviendo días muy vertiginosos y durante las últimas horas se registró una reconfiguración histórica.

Mientras la figura de Michael Jackson vuelve a la primera línea de la conversación global gracias al fenómeno de su película biográfica, un drástico giro en las estadísticas musicales ha tenido lugar en los prestigiosos listados de Estados Unidos.

El protagonista de este hecho es nada más y nada menos que Drake, quien fue capaz de derribar un récord que parecía inamovible para el ‘Rey del Pop’.

De acuerdo con la última actualización de Billboard, el canadiense se ha coronado oficialmente como el solista masculino con mayor cantidad de canciones posicionadas en el número 1 del célebre listado Billboard Hot 100 en sus 67 años de historia.

La hazaña se consolidó con el debut en la cima de su más reciente sencillo, Janice STFU, convirtiéndose en el decimocuarto tema del cantante en saborear el liderazgo absoluto de la lista de popularidad.

Estrategia de triple impacto

Lejos de ser un producto aislado en el éxito, este movimiento responde a un ambicioso y masivo despliegue discográfico: el artista de 39 años lanzó tres discos de tres géneros distintos el mismo día.

Se trata de Iceman, Habibti y Maid of Honour, producciones que ofrecen un total de 43 canciones. Además, los tres álbumes debutaron de forma consecutiva en las posiciones 1, 2 y 3, respectivamente.

Esta colosal ocupación del podio convierte al canadiense en el primer artista en toda la historia de la medición musical en monopolizar las tres plazas más altas del ranking en un mismo período semanal.

El panorama histórico

Aunque Drake ha establecido una nueva marca de referencia entre las voces masculinas en solitario, superando incluso a Michael Jackson, el panorama general aún mantiene otros liderazgos compartidos y absolutos.

Con sus 14 éxitos en el primer puesto, el canadiense empata ahora la línea de gigantes contemporáneas como Taylor Swift y Rihanna.

Sin embargo, en el conteo histórico global de todos los tiempos, todavía se ubican por delante una emblemática agrupación británica y una de las divas definitivas del pop.

El selecto grupo de los músicos con más canciones en el número 1 del Billboard Hot 100, según los registros oficiales de la publicación: