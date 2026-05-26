Boca Juniors lamenta la muerte de una figura histórica antes de enfrentar a la UC: tuvo un paso por Chile

Boca Juniors recibió una triste noticia en la previa del decisivo duelo de este jueves ante Universidad Católica por la sexta y última jornada de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.

A través de redes sociales, el cuadro xeneize lamentó el sensible fallecimiento de Fernando Gayoso, histórico entrenador de arqueros del club argentino y que contó con un paso por el fútbol chileno en su etapa como jugador.

Gayoso, de 55 años, perdió la vida tras una larga lucha contra la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), una enfermedad neurodegenerativa progresiva que fue deteriorando su estado de salud con el correr del tiempo.

El exportero se inició futbolísticamente en La Fábrica y entre 1987 y 1990 formó parte del plantel profesional. Su carrera continuó en el ascenso argentino, donde defendió los colores de All Boys, Deportivo Armenio, Almirante Brown, Lamadrid y Tristán Suárez, además de registrar un paso por el fútbol chileno en Provincial Osorno.

Una vez retirado, comenzó su camino como formador en las inferiores de Vélez Sarsfield en 1999 y, un año después, integró el cuerpo técnico de Primera División al mando de Carlos Compagnucci. En 2005 vivió un momento de gloria al formar parte del cuerpo técnico encabezado por Miguel Ángel Russo en la obtención del Torneo Clausura 2005.

También trabajó en Rosario Central, Huracán, Gimnasia y Esgrima La Plata, Tigre, Racing Club y tuvo dos etapas en Boca Juniors, institución en la que actualmente se desempeñaba como coordinador de arqueros juveniles.

En el cuadro xeneize, Gayoso integró los cuerpos técnicos liderados por estrategas como Rodolfo Arruabarrena, Sebastián Battaglia, Jorge Almirón y Miguel Ángel Russo. Además, supo convertirse en una pieza clave de Boca en múltiples tandas de penales gracias a su ojo clínico en las definiciones.

“Fernando será recordado por su compromiso, su profesionalismo y la calidez con la que acompañó cada etapa en nuestra institución. Acompañamos a su familia, amigos y seres queridos en este difícil momento. ¡Hasta siempre, Fer!“, escribió Boca Juniors en redes sociales.