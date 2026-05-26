Golpe para Ñublense: una de sus figuras se pierde el resto de la temporada tras sufrir grave lesión / MARCELO CÁCERES AGENCIA UNO

Este martes, Ñublense confirmó una lamentable noticia en torno a la lesión que sufrió el delantero de 21 años, Giovanny Ávalos, quien ha sido una de las figuras del elenco chillano este 2026.

“El jugador fue sometido a exámenes médicos en Clínica Andes Salud Chillán, luego de la lesión sufrida durante el último partido disputado ante Universidad de Concepción. Posteriormente, Giovanny fue evaluado por el Dr. Roberto Yáñez en Clínica MEDS y, tras los estudios correspondientes, se confirmó una rotura del ligamento cruzado anterior”, informó el club a través de un comunicado oficial.

“Durante los próximos días, el delantero será operado por el Dr. Yáñez en Clínica MEDS para luego iniciar su proceso de recuperación y rehabilitación, bajo la supervisión de los especialistas y del área médica del club”, agregaron los “Diablos Rojos”.

“Como institución, enviamos todo nuestro apoyo y fuerza a Giovanny Ávalos en este difícil momento, confiando en su fortaleza para afrontar su recuperación”, concluyó el cuadro de Chillán.

Ávalos se perderá el resto de la temporada en Ñublense debido a la gravedad de su lesión, la cual requiere un tiempo de recuperación estimado de 9 a 12 meses.