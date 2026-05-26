Ministerio Público remueve a seis funcionarios por viajes al extranjero con licencia médica: hay 50 sumarios abiertos

La ación fiscalizadora impuesta por la contralora general Dorothy Pérez sigue provocando severos terremotos institucionales en el aparato fiscal. A un año de que se emitiera el lapidario informe que reveló que más de 25 mil funcionarios públicos viajaron fuera del país mientras se encontraban con licencias médicas vigentes entre los años 2023 y 2024, las distintas reparticiones del Estado continúan ejecutando desvinculaciones masivas y aplicando estrictas medidas disciplinarias.

El Ministerio Público no se quedó al margen de este proceso de depuración interna. La entidad dirigida por el fiscal nacional, Ángel Valencia, revisó minuciosamente las carpetas remitidas por el órgano de control y mandató a cada una de las fiscalías regionales del país a instruir sumarios administrativos inmediatos para determinar la efectividad de las irregularidades cometidas por su propio personal, señala La Tercera.

El balance de las pesquisas: 50 casos bajo investigación

Frente a las consultas sobre el avance de estas indagatorias, desde el Ministerio Público transparentaron las cifras del catastro nacional, advirtiendo que los números se mantienen dinámicos dependiendo de las fechas de extracción de los sistemas informáticos. A la fecha, la institución constató un total de 50 casos confirmados a nivel país, registrando su mayor foco de concentración en las fiscalías de la Región Metropolitana, donde se pesquisaron 17 casos.

El desglose de los procesos administrativos internos arroja el siguiente estado de avance:

Casos resueltos: Un total de 30 expedientes ya se encuentran completamente cerrados por la autoridad judicial.

Un total de 30 expedientes ya se encuentran completamente cerrados por la autoridad judicial. Sobreseídos y absueltos: Los sumarios determinaron el sobreseimiento de 17 funcionarios y la absolución de otro.

Los sumarios determinaron el sobreseimiento de 17 funcionarios y la absolución de otro. Procesos en trámite: Los casos restantes todavía se mantienen abiertos a la espera de antecedentes pendientes para proceder a su clausura definitiva.

El detalle de los castigos y el blindaje a fiscales

De los procesos que ya fueron concluidos por los fiscales instructores, 12 funcionarios recibieron algún tipo de sanción disciplinaria debido a la gravedad de las inconsistencias detectadas en sus periodos de reposo médico. En el detalle de las penalizaciones aplicadas por la jefatura nacional se determinó lo siguiente:

Remoción: En seis casos se zanjó la expulsión definitiva y desvinculación de los funcionarios de las filas de la institución.

En seis casos se zanjó la expulsión definitiva y desvinculación de los funcionarios de las filas de la institución. Suspensión: Dos trabajadores recibieron la medida de suspensión temporal de sus funciones habituales.

Dos trabajadores recibieron la medida de suspensión temporal de sus funciones habituales. Multas y amonestaciones: Se fijó una sanción económica (multa) para un funcionario y tres recibieron una amonestación privada en sus hojas de vida.

A pesar de la rigurosidad de las sanciones que costaron el puesto a media docena de empleados de base, las indagatorias arrojaron un escenario diferenciado para los persecutores penales. Según datos recabados de forma interna, si bien existen fiscales que resultaron formalmente sancionados en medio del desarrollo de los sumarios regionales, ninguno de ellos fue removido de su cargo, manteniéndose dentro de sus respectivas fiscalías de origen.

Hacia el cierre de su declaración, desde el Ministerio Público recalcaron su firme “compromiso institucional con la probidad y el buen comportamiento de sus funcionarios en todo el país”, buscando dar una señal de transparencia en momentos en que la ciudadanía demanda el máximo estándar ético a los órganos encargados de la persecución del delito.