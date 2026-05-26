Expulsan de Carabineros a guardia de La Moneda formalizado por homicidio de joven tras persecución en Talcahuano

Un funcionario de Carabineros que cumplía labores de guardia en Palacio de La Moneda fue expulsado de la institución tras ser formalizado por matar a balazos a un joven de 27 años luego de un conflicto vial en Talcahuano, región del Biobío.

El hecho ocurrió la madrugada del 9 de mayo, cuando el carabinero —que estaba de franco— persiguió a otro conductor que previamente había chocado su vehículo y escapado del lugar.

La persecución terminó en un pasaje, donde el uniformado disparó dos veces contra Omar Solís tras una discusión. La víctima murió más tarde en el hospital debido a la gravedad de sus heridas.

“Pido justicia”

Aunque en un inicio el parte policial presentó al funcionario como víctima de agresiones, esa versión fue descartada durante la investigación, lo que derivó en su detención y prisión preventiva.

María Godoy, madre del joven fallecido, calificó la persecución como “totalmente absurda” y afirmó que los funcionarios “sabían el proceso a seguir”. “Yo pido justicia y que se limpie el nombre de mi hijo”, sostuvo.

En tanto, el abogado querellante Felipe Martínez informó que presentaron una querella por homicidio simple y aseguró que “ese disparo no estaría justificado bajo ningún tipo de forma”.