;

Elon Musk anuncia X Money: conoce de que se trata la ‘Super App’ financiera

La nueva herramienta del empresario aún tiene que enfrentar varias pruebas, pero llegará próximamente a los usuarios de X.

José Campillay

Getty Images | Ia

Getty Images | Ia

Elon Musk sigue trabajando en nuevas formas de tecnología y servicios para diversificar su marca en diferentes contextos y mercados.

En su afán de crecimiento, durante las últimas horas se anunció X Money, una plataforma de pagos integrada en la red social X (anteriormente Twitter).

Con este movimiento ligado al ámbito económico el sitio se convertirá en ‘Super App’ con múltiples funciones, incluyendo herramientas financieras.

Revisa también:

ADN

X Payments LLC, la entidad responsable, ha asegurado licencias de transmisor de dinero en 41 jurisdicciones estadounidenses, excluyendo por ahora sitios como Nueva York y Alaska, así como el resto del mundo.

El empresario se muestra optimista y prevé un acceso público temprano “el mes que viene” (abril) tras fases de beta interna, respaldado por alianzas como Visa para financiamiento instantáneo.

Un movimiento ambicioso

Desde la adquisición de Twitter en 2022 y su rebranding a X, Musk ha intentado convertirla en una “Super App” similar a WeChat, integrando chats, contenidos y finanzas en un solo espacio.

El proyecto es descrito como un “lugar donde está todo el dinero, la fuente central de todas las transacciones”, dejando claro que va más allá de transferencias simples hacia ahorros y monetización.​

El sector de pagos P2P mueve volúmenes masivos: $3,6 billones de dólares globales en 2025, con proyecciones a $16 billones para 2034.

Al día de hoy, competidores como Venmo (325.000 millones de dólares en 2025), Zelle (600.000 millones en el primer semestre) y Cash App (60 millones de usuarios mensuales) lideran, pero X apuesta por su base de 600 millones para capturar cuota vía comisiones y depósitos.​

En definitiva, X Money ofrecerá monedero digital, pagos P2P, tarjetas Visa y hasta 6% TAE en saldos, con incentivos de bienvenida.

Además, el propio Elon Musk enfatizó que “no necesitarás una cuenta bancaria” para formar parte de esto, aunque algunos reguladores miran con atención la solidez post-recortes del 70% en plantilla y riesgos cibernéticos en un ecosistema concentrado.

Ahora solo queda ver de qué manera sigue avanzando el proyecto y si en un mediano o corto plazo logra internacionalizarse.

Contenido patrocinado

Aseguran que Jorge Valdivia tendría nueva pareja tras su polémico quiebre con Maite Orsini

Aseguran que Jorge Valdivia tendría nueva pareja tras su polémico quiebre con Maite Orsini

Mujeres que Transforman 2026: Así será la segunda edición del gran encuentro de liderazgo femenino

Mujeres que Transforman 2026: Así será la segunda edición del gran encuentro de liderazgo femenino

&#039;DEADLINE&#039; debuta en el 8° puesto del Billboard 200 y le suma un nuevo hito a BLACKPINK

'DEADLINE' debuta en el 8° puesto del Billboard 200 y le suma un nuevo hito a BLACKPINK

Ciclo de cine gratuito por el Mes de la Mujer en Providencia: Fechas y dónde conseguir las entradas

Ciclo de cine gratuito por el Mes de la Mujer en Providencia: Fechas y dónde conseguir las entradas

Famoso cantante nacional revela que le gustaría ser parte de La Gran Noche de la Corazón: &#039;para que la gente me vea en otra faceta&#039;

Famoso cantante nacional revela que le gustaría ser parte de La Gran Noche de la Corazón: 'para que la gente me vea en otra faceta'

“Are You Gonna Go My Way” cumple 33 años: el disco que llevó a Lenny Kravitz a la cima del rock

“Are You Gonna Go My Way” cumple 33 años: el disco que llevó a Lenny Kravitz a la cima del rock

Alopecia masculina: cada vez más hombres buscan frenar la calvicie a tiempo

Alopecia masculina: cada vez más hombres buscan frenar la calvicie a tiempo

Mujeres en la Moda: Stella McCartney, la diseñadora pionera del lujo consciente

Mujeres en la Moda: Stella McCartney, la diseñadora pionera del lujo consciente

Tras su abrupta salida de Viña 2026: Asskha Sumathra rompe el silencio y revela detalles inéditos de su polémica presentación

Tras su abrupta salida de Viña 2026: Asskha Sumathra rompe el silencio y revela detalles inéditos de su polémica presentación

17 años de “Falling Down”: el último sencillo de Oasis que anticipó el final de la banda

17 años de “Falling Down”: el último sencillo de Oasis que anticipó el final de la banda

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad