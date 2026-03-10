Elon Musk anuncia X Money: conoce de que se trata la ‘Super App’ financiera

Elon Musk sigue trabajando en nuevas formas de tecnología y servicios para diversificar su marca en diferentes contextos y mercados.

En su afán de crecimiento, durante las últimas horas se anunció X Money, una plataforma de pagos integrada en la red social X (anteriormente Twitter).

Con este movimiento ligado al ámbito económico el sitio se convertirá en ‘Super App’ con múltiples funciones, incluyendo herramientas financieras.

X Payments LLC, la entidad responsable, ha asegurado licencias de transmisor de dinero en 41 jurisdicciones estadounidenses, excluyendo por ahora sitios como Nueva York y Alaska, así como el resto del mundo.

El empresario se muestra optimista y prevé un acceso público temprano “el mes que viene” (abril) tras fases de beta interna, respaldado por alianzas como Visa para financiamiento instantáneo.

Un movimiento ambicioso

Desde la adquisición de Twitter en 2022 y su rebranding a X, Musk ha intentado convertirla en una “Super App” similar a WeChat, integrando chats, contenidos y finanzas en un solo espacio.

El proyecto es descrito como un “lugar donde está todo el dinero, la fuente central de todas las transacciones”, dejando claro que va más allá de transferencias simples hacia ahorros y monetización.​

El sector de pagos P2P mueve volúmenes masivos: $3,6 billones de dólares globales en 2025, con proyecciones a $16 billones para 2034.

Al día de hoy, competidores como Venmo (325.000 millones de dólares en 2025), Zelle (600.000 millones en el primer semestre) y Cash App (60 millones de usuarios mensuales) lideran, pero X apuesta por su base de 600 millones para capturar cuota vía comisiones y depósitos.​

En definitiva, X Money ofrecerá monedero digital, pagos P2P, tarjetas Visa y hasta 6% TAE en saldos, con incentivos de bienvenida.

Además, el propio Elon Musk enfatizó que “no necesitarás una cuenta bancaria” para formar parte de esto, aunque algunos reguladores miran con atención la solidez post-recortes del 70% en plantilla y riesgos cibernéticos en un ecosistema concentrado.

Ahora solo queda ver de qué manera sigue avanzando el proyecto y si en un mediano o corto plazo logra internacionalizarse.