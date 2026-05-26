Por daños estructurales: siete colegios de Calama no podrán volver a clases tras temblor 6,9

El fuerte sismo de magnitud 6.9 que sacudió a la zona norte del país la tarde del pasado lunes, y que obligó a decretar la suspensión preventiva de clases durante la jornada de hoy martes, ya cuenta con un balance detallado sobre el estado de la infraestructura educativa en Calama.

Luego de realizar labores de reconocimiento y despliegue técnico en terreno, la Secretaría Regional Ministerial de Educación de Antofagasta, en conjunto con el SLEP Licancabur y la Delegación Presidencial Provincial de El Loa, determinaron que 40 establecimientos educacionales se encuentran en condiciones para volver a clases de forma normal a partir de este miércoles.

Sin embargo, otros siete establecimientos educacionales no podrán retomar sus funciones presenciales hasta nuevo aviso.

La medida se adoptó estrictamente por motivos de seguridad, tras constatarse diversos daños en sus estructuras, lo que impide el ingreso tanto de estudiantes como del cuerpo docente y administrativo.

La autoridad regional confirmó la lista de los recintos educacionales que deberán mantener sus puertas cerradas para resguardar la integridad de sus comunidades:

Escuela Presidente Balmaceda

Escuela República de Bolivia

Escuela Andrés Bello

Liceo Eleuterio Ramírez

Liceo Cesáreo Aguirre Goyenechea

Escuela Valentín Letelier

Escuela Arturo Pérez Canto (María Elena).

Planes de contingencia

La seremi de Educación de la Región de Antofagasta, Carolina Moscoso, destacó el avance de los primeros trabajos: “Ya se hizo algún despeje de establecimientos en el terreno, y eso para nosotros es muy importante; por eso ameritó el desplazamiento para estar acá en la ciudad de Calama”.

“Tenemos daños en algunos establecimientos que van a requerir un plan de contingencia, y esto lo tengo que definir ahora con los sostenedores respectivos", complementó.

A nivel provincial, el reporte general entregado por las autoridades de El Loa trae una cuota de tranquilidad, confirmando que la conectividad en las rutas se mantiene operativa, las faenas mineras siguen produciendo con normalidad y los servicios básicos en poblados del interior como Lasana y Chiu Chiu han sido restablecidos, no registrándose víctimas fatales tras el fuerte movimiento telúrico.

Las autoridades locales indicaron que la reubicación de las actividades académicas o las modalidades de contingencia para los siete recintos afectados serán notificadas de manera individual a los apoderados y comunidades a la brevedad, mientras se inician los trabajos técnicos de reparación.