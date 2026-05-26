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Chile presenta la primera carretera eléctrica de alta potencia en la Ruta 5 Sur: estos son sus cuatro puntos de carga

La primera etapa conectará Santiago y Chillán mediante una red de carga diseñada para vehículos eléctricos de alto tonelaje.

Javiera Rivera

Chile presenta la primera carretera eléctrica de alta potencia en la Ruta 5 Sur: estos son sus cuatro puntos de carga

Chile presenta la primera carretera eléctrica de alta potencia en la Ruta 5 Sur: estos son sus cuatro puntos de carga / Carlos Sanchez Pereyra

Chile presentó oficialmente la primera carretera eléctrica de alta potencia para camiones de carga pesada en la Ruta 5 Sur, un proyecto que busca impulsar la electromovilidad y facilitar los viajes de larga distancia para flotas eléctricas.

La iniciativa fue desarrollada mediante una alianza entre Enel, ISA Vías y la Cooperativa Copelec, y contempla la instalación de electroestaciones con cargadores ultrarrápidos entre Santiago y Chillán.

Según explicaron las compañías, la primera etapa considera cuatro puntos estratégicos de carga ubicados a lo largo de la Ruta 5 Sur. Dos de ellos ya se encuentran operativos: Itahue, en la Región del Maule, y Copelec, en la Región de Ñuble.

Esta última estación destaca por contar con cinco dispensadores dobles capaces de abastecer hasta 10 camiones de manera simultánea.

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Además, las futuras estaciones Los Lagartos y La Platina se encuentran próximas a entrar en funcionamiento, ampliando la cobertura para vehículos de transporte pesado eléctricos.

Uno de los aspectos más destacados del proyecto es la incorporación de cargadores ultrarrápidos de hasta 600 kW de potencia, tecnología inédita en Chile y diseñada para reducir significativamente los tiempos de recarga de camiones de alto tonelaje.

La presentación oficial se realizó en el auditorio corporativo de Enel y contó con la participación de autoridades de Gobierno, entre ellas la ministra de Energía, Ximena Rincón, y el subsecretario de Transportes, Martín Mackenna.

Desde las empresas impulsoras señalaron que el proyecto busca fortalecer la transición hacia un transporte más sustentable, en medio del aumento de los costos de combustibles y el avance de las metas de descarbonización en el país.

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