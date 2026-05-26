Fiscalía exige prisión preventiva para alcalde de Rinconada tras destapar fraude al fisco por $1.300 millones

Una severa ofensiva judicial golpea con fuerza a la administración comunal de la región de Valparaíso. Este martes, en las dependencias del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Los Andes, se dio inicio a la audiencia de formalización de cargos en contra del alcalde de Rinconada, Juan Galdames Carmona (Independiente, exUDI), quien es investigado como presunto autor de los delitos de fraude al fisco reiterado, falsificación y uso de instrumento público, y negociación incompatible.

La imputación penal del Ministerio Público no se limitó al jefe comunal. El órgano persecutor extendió las responsabilidades y levantó cargos bajo la misma calificación jurídica en contra del director jurídico del municipio, Lautaro Silva, y del otrora Secretario General de Planificación (Secplac) de la comuna, Hernán Espina.

El esquema de los terrenos: Trato directo y sobreprecios

Según la exposición científica de los antecedentes realizada por el fiscal de Los Andes, Jorge Alfaro, los hechos de corrupción se habrían orquestado de forma continua a partir del año 2022. El núcleo de la malversación se concentra en la adquisición fraudulenta de tres terrenos agrícolas por parte de la municipalidad, los cuales pertenecían al fallecido empresario agrícola Fernando Porcile Valenzuela, sindicado como un colaborador cercano al alcalde Galdames.

Para abrochar la transacción omitiendo los controles institucionales, las autoridades procesadas recurrieron a la modalidad de trato directo y sin licitación previa. Además, las pericias documentales arrojaron que los imputados generaron y visaron de forma concertada instrumentos públicos presuntamente falsos, cuyo único fin era abultar de manera artificial el valor comercial de las propiedades.

“Suponen una compra con valores que perjudican al erario municipal digamos y por ello a todos digamos como ciudadanos, en valores muy superiores a los precios reales que habían. Para lo cual hicieron una serie de maniobras que hemos sostenido nosotros en la formalización, destinadas a concretar estas compras y asegurar en definitiva lo que era el negocio, el acuerdo que tenían con los particulares”, detalló de forma taxativa el fiscal Alfaro en el tribunal.

De acuerdo con el desglose y el libelo de la demanda complementaria de la Contraloría General de la República, el perjuicio total ocasionado directamente al patrimonio fiscal de la comuna ascendería a los 1.300 millones de pesos.

Debate de cautelares se resolverá el viernes

Frente al peso de las evidencias y la reiteración de los ilícitos que configuran una afectación severa a la probidad pública, el Ministerio Público solicitó formalmente al tribunal decretar la prisión preventiva para el alcalde Galdames y sus dos asesores técnicos, estimando que su libertad constituye un peligro para la seguridad de la sociedad y del éxito de las diligencias pendientes.

El persecutor Jorge Alfaro argumentó que la gravedad de los hechos justifica con creces el encarcelamiento provisorio, aunque precisó que los antecedentes e informes técnicos aportados por los querellantes del caso y las respectivas estrategias de los abogados defensores deberán ser ponderados minuciosamente por el juez de garantía en las próximas horas.

Debido a la extensión y complejidad de la carpeta investigativa, el tribunal fijó que la formalización de cargos proseguirá durante la jornada del jueves, bloque donde finalizará la presentación de la Fiscalía y se dará inicio a las réplicas y alegatos de las defensas. Finalmente, se agendó para el transcurso de la jornada del viernes la resolución definitiva del tribunal, día en que se determinará si el jefe comunal de Rinconada es ingresado a un recinto penitenciario.