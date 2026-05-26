Conocido rostro del espectáculo reveló crudo episodio de violencia: “Se trataba de tirar arriba de los autos”

Un crudo relato de violencia intrafamiliar se dio a conocer en la última semana por parte del actor, Rey Alcalde.

El también influencer reveló que fue víctima de VIF por parte de su expareja rusa-estadounidense, Greta, con la que también tuvo planes de casarse en los Estados Unidos.

Alcalde dio a conocer este episodio en PorCel TV, donde indicó que él tuvo una “ex que se fue presa por violencia intrafamiliar”.

“Tengo hasta una foto de ese día, cuando se la llevaron presa, con unos tajos en la cara”, agregó.

El actor relató que los hechos ocurrieron cuando vivían juntos en Estados Unidos. Él necesitaba regularizar su situación en dicho país, por lo que decidió proponerle matrimonio a Greta, pero la convivencia se transformó en un calvario.

“Ya estaba agotado, ya era un sufrimiento diario, era el cielo y el infierno todo el día”

Un día, según Rey Alcalde, la mujer reaccionó de pésima manera una vez que él le preparó el desayuno, pero todavía no tenía el agua hervida.

“¡Puta, la huevá, ¿cómo me llamas al desayuno y no tienes el agua lista? (…) ¿Cuántas veces te he dicho que metas el agua al microondas, huevón? ¡La puta madre!”, le gritó.

“Me basureó, me trató mal… Ahí dije ‘ya no puedo más’, agarré mis cosas y me fui a donde un amigo. Ya estaba agotado, ya era un sufrimiento diario, era el cielo y el infierno todo el día”, recordó.

El episodio más crítico ocurrió cuando Greta lo llamó asegurando que había chocado su vehículo. Al ir en su encuentro, Rey Alcalde la encontró en el auto bebiendo champaña y fumando. Al intentar calmarla se inició una pelea.

“Ella sale corriendo y me dice ‘me vas a extrañar cuando no esté’. Se trataba de tirar arriba de los autos (…), loca, loca, loca”, aseguró.

“Y entre eso que yo la agarraba para que no se tirara arriba de los autos, me rascuñaba la cara y me hacía así (…) me escupía, me tiraba combos”, agregó.

Greta se escondió debajo de un vehículo, Rey Alcalde llamó a su exsuegra para que lo ayudara. Al percatarse de dicha situación, la expareja del chileno comenzó a perseguirlo por cuatro cuadras.

El día en que la expareja de Rey Alcalde fue detenida por VIF

Al alcanzarlo, Greta comenzó a golpear el vehículo de Rey Alcalde mientras los vecinos alertaban a la policía. Al llegar, las autoridades se dieron cuenta de la situación y detuvieron a la expareja del chileno.

“Claramente yo era la víctima, los pacos van, la agarran y la meten en la cuca. Uno de los policías me dijo: ‘Oh, ¿te vas a casar con ella? Yo que tú me la pienso dos veces’“, recordó.

La mujer estuvo detenida entre 4 y 5 horas y su familia pagó una fianza de 3 mil dólares para liberarla. Rey Alcalde recordó que en 2020, “la gringa” lo contactó para pedirle disculpas definitivas por todo el daño ocasionado.