Boca pierde a otro delantero para enfrentar a la UC y Carlos Palacios podría ser la gran novedad “Xeneize”

Esta semana se disputará la última fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores y el jueves 28 de mayo Boca Juniors y Universidad Católica definirán su clasificación a los octavos de final.

En La Bombonera se decidirá el futuro de ambos equipos en el certamen, donde a los cruzados les bastará con conseguir un empate para asegurar su avance a la siguiente ronda.

Si bien la UC llegará con menos descanso debido a que enfrentó a Colo Colo el domingo, mientras que los “Xeneizes” no tuvieron actividad el fin de semana, las noticias tampoco son positivas para el conjunto argentino.

Según información de TyC Sports, durante el entrenamiento de este lunes, Edinson Cavani, quien aceleraba su recuperación para reaparecer ante los universitarios, volvió a sentir molestias lumbares y no pudo completar la práctica junto a sus compañeros.

La situación preocupa aún más considerando que Boca ya tiene lesionados a sus delanteros titulares, Adam Bareiro y Miguel Merentiel. Este último sufrió un desgarro el pasado viernes, aunque el cuerpo técnico encabezado por Claudio Úbeda esperaría contar con él para la “final” frente a la UC.

Carlos Palacios podría reaparecer

Además de Cavani, otro de los jugadores que entrenó a la par de sus compañeros fue Carlos Palacios, quien también estaba siendo evaluado por el cuerpo técnico pensando en el duelo del jueves.

A diferencia del delantero uruguayo, el volante ofensivo chileno sí logró completar la sesión sin inconvenientes y todo indica que volvería a ser convocado para enfrentar a Universidad Católica.