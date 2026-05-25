Boca pierde a otro delantero para enfrentar a la UC y Carlos Palacios podría ser la gran novedad “Xeneize”
El jueves se jugará una verdadera “final” por el Grupo D de la Copa Libertadores y los argentinos llegan llenos de dudas por las lesiones de cara al choque.
Esta semana se disputará la última fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores y el jueves 28 de mayo Boca Juniors y Universidad Católica definirán su clasificación a los octavos de final.
En La Bombonera se decidirá el futuro de ambos equipos en el certamen, donde a los cruzados les bastará con conseguir un empate para asegurar su avance a la siguiente ronda.
Si bien la UC llegará con menos descanso debido a que enfrentó a Colo Colo el domingo, mientras que los “Xeneizes” no tuvieron actividad el fin de semana, las noticias tampoco son positivas para el conjunto argentino.
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Según información de TyC Sports, durante el entrenamiento de este lunes, Edinson Cavani, quien aceleraba su recuperación para reaparecer ante los universitarios, volvió a sentir molestias lumbares y no pudo completar la práctica junto a sus compañeros.
La situación preocupa aún más considerando que Boca ya tiene lesionados a sus delanteros titulares, Adam Bareiro y Miguel Merentiel. Este último sufrió un desgarro el pasado viernes, aunque el cuerpo técnico encabezado por Claudio Úbeda esperaría contar con él para la “final” frente a la UC.
Carlos Palacios podría reaparecer
Además de Cavani, otro de los jugadores que entrenó a la par de sus compañeros fue Carlos Palacios, quien también estaba siendo evaluado por el cuerpo técnico pensando en el duelo del jueves.
A diferencia del delantero uruguayo, el volante ofensivo chileno sí logró completar la sesión sin inconvenientes y todo indica que volvería a ser convocado para enfrentar a Universidad Católica.
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