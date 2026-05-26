“Es difícil mantener la motivación...”: el potente desahogo de Garin tras ser eliminado de Roland Garros

Cristian Garin tuvo debut y despedida este martes en Roland Garros. El chileno no pudo con el estadounidense Learner Tien, actual 18° del mundo, y sufrió una temprana eliminación en el Grand Slam que se disputa en París, Francia.

Tras la derrota, el tenista nacional conversó con CLAY y señaló: “Esta semana estaba disfrutando aquí en Roland Garros, tuve entrenamientos con los mejores, ahí es donde me encanta estar, competir con ellos. Me sentí muy bien entrenando, pero hoy llego al partido y no me encuentro bien. En el tercer set me vuelve el dolor que vengo sintiendo los últimos meses”.

En la misma línea, “Gago” realizó un potente desahogo: “Es difícil disfrutar cuando no salen las cosas o cuando se repiten muchas cosas negativas. En general disfruto el tenis, pero es difícil después de diez, doce años viajando por todo el mundo, lejos de la casa. Pasan cosas familiares y se pierde una gran parte de la vida personal”.

“No te voy a decir que no lo disfruto, pero es difícil mantenerse con la motivación alta cuando las cosas no se dan bien o se repiten lesiones y cosas difíciles de afrontar”, agregó el ariqueño.

Ya pensando en los próximos desafíos, Cristian Garin anticipó la serie de Copa Davis contra España, la cual se disputará en Santiago durante septiembre. “Me motiva mucho. Es una buena ocasión jugar contra España de local. Tienen un equipazo. No creo que seamos los favoritos, ni siquiera siendo local”, reconoció.

“Pero tendremos una oportunidad de competirles de igual a igual, con el público a nuestro favor. Es una fecha especial en el calendario para mí. Pero quiero recuperarme. Si tengo que perder un poco del ranking para sentirme mejor, lo voy a hacer, porque no vale la pena seguir compitiendo al cincuenta por ciento”, concluyó Garin.