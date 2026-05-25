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Cansancio e intolerancia al frío: 1 de 3 chilenos sufre esta enfermedad y no sabe que la tiene

Este problema de salud afecta especialmente a mujeres y adultos mayores, y puede generar complicaciones si no se diagnostica a tiempo.

Javiera Rivera

Cansancio e intolerancia al frío: 1 de 3 chilenos sufre esta enfermedad y no sabe que la tiene

Cansancio e intolerancia al frío: 1 de 3 chilenos sufre esta enfermedad y no sabe que la tiene / Ugur Karakoc

En el marco del Día Mundial de la Tiroides, especialistas advirtieron sobre el alto número de personas que podrían vivir con hipotiroidismo sin diagnóstico en Chile.

Según datos de la Sociedad Chilena de Endocrinología y Diabetes (SOCHED), 1 de cada 3 pacientes con hipotiroidismo clínico desconoce que padece esta enfermedad.

La Encuesta Nacional de Salud 2016-2017 mostró que la sospecha de hipotiroidismo alcanza al 18,6% de la población adulta del país.

Síntomas comunes

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Entre los síntomas más comunes aparecen el cansancio extremo, la intolerancia al frío, dolores musculares y cambios de ánimo, señales que muchas veces son confundidas con estrés o agotamiento cotidiano.

Al respecto, la endocrinóloga Claudia Munizaga, del Centro Médico Nueva Estoril, explicó que el hipotiroidismo actúa como un “freno” para el organismo, afectando distintas funciones metabólicas y hormonales.

La especialista también alertó sobre los riesgos de esta enfermedad durante el embarazo y en adultos mayores, donde puede generar complicaciones cardiovasculares y afectar el desarrollo neurológico de los bebés si no es tratada a tiempo.

El diagnóstico se realiza mediante exámenes de sangre que miden TSH y T4 Libre, disponibles tanto en el sistema público como privado. En caso de confirmarse la enfermedad, el tratamiento incluye medicamentos y controles médicos periódicos.

“El llamado es a no normalizar síntomas como el cansancio crónico o la sensibilidad al frío, porque un examen puede marcar una gran diferencia en la calidad de vida”, advirtió la especialista.

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SEBASTIAN KAULITZKI/SCIENCE PHOT

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