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“El cielo nunca fue el límite”: FACh marca un hito histórico al graduar a la primera mujer piloto de F-16

La institución destacó el logro como un avance basado en “capacidad, preparación y excelencia”.

Ruth Cárcamo

Instagram @fach_chile_oficial

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La Fuerza Aérea de Chile (FACh) marcó un precedente histórico en la aviación militar del país al graduar a la primera mujer piloto de combate en tripular un caza F-16.

Se trata de la teniente Francisca Caces Arias, quien expresó: “Primera, pero no la última. El cielo nunca fue el límite y la Fuerza Aérea de Chile avanza con quienes se atreven a más”.

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La institución dio a conocer este hito mediante redes sociales, donde destacó que se trata de “un logro que no habla de género, sino de capacidad, preparación y excelencia, tras un exigente proceso que demanda lo mejor de cada aviador militar”.

“Hoy, la FACh sigue avanzando, integrando el mejor talento del país y abriendo nuevas rutas para las futuras generaciones”, añadió.

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