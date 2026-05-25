“El cielo nunca fue el límite”: FACh marca un hito histórico al graduar a la primera mujer piloto de F-16

La Fuerza Aérea de Chile (FACh) marcó un precedente histórico en la aviación militar del país al graduar a la primera mujer piloto de combate en tripular un caza F-16.

Se trata de la teniente Francisca Caces Arias, quien expresó: “Primera, pero no la última. El cielo nunca fue el límite y la Fuerza Aérea de Chile avanza con quienes se atreven a más”.

La institución dio a conocer este hito mediante redes sociales, donde destacó que se trata de “un logro que no habla de género, sino de capacidad, preparación y excelencia, tras un exigente proceso que demanda lo mejor de cada aviador militar”.