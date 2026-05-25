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VIDEOS. Así se vivió el fuerte temblor de magnitud 6,9 registrado en Calama

Varios registros publicados en redes sociales dan cuenta de la fuerza del movimiento que se sintió entre las regiones de Arica y Copiapó.

Javiera Rivera

Así se vivió el fuerte temblor de magnitud 6,9 registrado en Calama

Un fuerte sismo de magnitud 6,9 se registró este lunes en la región de Antofagasta, generando preocupación entre los habitantes del norte del país debido a la intensidad con que fue percibido.

Según el reporte del Centro Sismológico Nacional, el movimiento telúrico ocurrió a las 17:52 horas y tuvo su epicentro a 12 kilómetros al sur de Calama, con una profundidad de 94 kilómetros.

El organismo detalló que el sismo alcanzó una magnitud de 6.8, siendo percibido en distintas ciudades de la macrozona norte.

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Tras el evento, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) informó que el movimiento no reúne las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas del país.

Hasta el momento, autoridades no han reportado daños mayores ni personas lesionadas, mientras equipos de emergencia continúan monitoreando posibles afectaciones en infraestructura y servicios básicos.

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