Luto en Talcahuano: elevan a dos los fallecidos tras volcamiento de embarcación María Elena II

La emergencia marítima registrada frente a Talcahuano tuvo un nuevo y lamentable balance. Durante esta jornada se confirmó la muerte de uno de los tripulantes que había sido rescatado tras el volcamiento de la embarcación María Elena II.

Con este deceso, la cifra de fallecidos sube a dos personas, ya que previamente había sido encontrado sin vida otro de los ocupantes.

En total, las autoridades confirmaron que eran cuatro los tripulantes involucrados en el accidente, corrigiendo la información inicial que hablaba de tres personas a bordo.

Armada abrió investigación por el volcamiento

Según los antecedentes conocidos hasta ahora, las otras dos personas fueron encontradas con vida tras el operativo de búsqueda y rescate desplegado en la zona.

El caso quedó ahora bajo investigación de la Armada, que deberá establecer las circunstancias del volcamiento de la embarcación y revisar eventuales responsabilidades asociadas al zarpe, las condiciones de navegación y los protocolos de seguridad aplicados.

De acuerdo con la información preliminar, el proceso investigativo incluso podría derivar en multas, dependiendo de los antecedentes que logren reunir las autoridades marítimas durante las diligencias.

El accidente generó conmoción en la zona portuaria, mientras se espera que la autoridad entregue nuevos detalles del fatal accidente, el estado de los sobrevivientes y las causas que provocaron el volcamiento de la María Elena II.