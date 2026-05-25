Alza de sarampión enciende alertas en Chile: estos son los grupos que deben vacunarse

El aumento de casos de sarampión en la región comenzó a generar preocupación en las autoridades sanitarias de Chile.

El escenario se intensificó luego de que Perú decretara una emergencia sanitaria por 90 días tras superar los 300 contagios confirmados.

Ante este panorama, el Ministerio de Salud reforzó la vigilancia epidemiológica, especialmente en el norte del país. La enfermedad es altamente contagiosa y se transmite por el aire, mediante gotas expulsadas al toser o estornudar.

Quiénes deben vacunarse contra el sarampión en Chile

Uno de los principales llamados apunta a revisar los esquemas de inmunización, sobre todo en niños, niñas, viajeros y adultos que podrían tener protección incompleta. En Chile, el calendario oficial contempla dos dosis obligatorias para menores: la primera a los 12 meses y la segunda a los 3 años.

Por eso, las autoridades recomiendan revisar el carnet de vacunación y confirmar que ambas dosis hayan sido administradas correctamente. La medida busca evitar brotes en el país, considerando la rápida propagación del virus.

Otro grupo bajo especial vigilancia corresponde a las personas nacidas entre 1971 y 1981, quienes actualmente tienen entre 45 y 55 años. Según la información sanitaria, parte de esa población podría haber recibido solo una dosis durante la infancia, lo que dejaría una protección incompleta frente al actual escenario epidemiológico.

También se reforzó el llamado a quienes planeen viajar a zonas con brotes activos, especialmente a Perú y sectores cercanos a la frontera norte, como Puno. En personas no vacunadas, el riesgo de contagio y traslado del virus aumenta considerablemente.