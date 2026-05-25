Un tenso momento se vivió en la transmisión post partido de TNT Sports tras el clásico entre Colo Colo y Universidad Católica, donde el delantero albo Javier Correa, figura del encuentro con un doblete en el triunfo por 2-1, protagonizó un fuerte cruce en vivo con el periodista Manuel de Tezanos.

Todo ocurrió cuando el atacante argentino llegó al set instalado a un costado de la cancha para ser entrevistado en el programa “Todos Somos Técnicos”.

Sin embargo, el momento subió de temperatura cuando el delantero abordó directamente una situación que, según él, lo había incomodado previamente. “Lo que no me gustó de vos es que dijiste un comentario de mi señora. Después lo hablaremos, cuando se corte esto”, lanzó en plena transmisión, dejando en evidencia la tensión en el estudio.

Visiblemente sorprendido, De Tezanos intentó aclarar el origen del conflicto, asegurando que sus comentarios no apuntaban a la vida personal del jugador. “Yo no me refiero a la vida personal", explicó, intentando bajar el tono.

Pese a la tensión inicial y el evidente incomodidad del panel, el intercambio comenzó a descomprimirse con el paso de los minutos, especialmente tras la intervención de otros integrantes del programa. Finalmente, la conversación retomó un tono más distendido y la entrevista continuó con normalidad.