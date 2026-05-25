;

VIDEO. “Dijiste un comentario de mi señora...”: Javier Correa encara a Manuel De Tezanos en pleno programa en vivo

El delantero de Colo Colo encaró al periodista en plena transmisión tras el triunfo ante la UC.

Nelson Quiroz

CAPTURA TNT SPORT

CAPTURA TNT SPORT

Un tenso momento se vivió en la transmisión post partido de TNT Sports tras el clásico entre Colo Colo y Universidad Católica, donde el delantero albo Javier Correa, figura del encuentro con un doblete en el triunfo por 2-1, protagonizó un fuerte cruce en vivo con el periodista Manuel de Tezanos.

Todo ocurrió cuando el atacante argentino llegó al set instalado a un costado de la cancha para ser entrevistado en el programa “Todos Somos Técnicos”.

Revisa también

ADN

Sin embargo, el momento subió de temperatura cuando el delantero abordó directamente una situación que, según él, lo había incomodado previamente. “Lo que no me gustó de vos es que dijiste un comentario de mi señora. Después lo hablaremos, cuando se corte esto”, lanzó en plena transmisión, dejando en evidencia la tensión en el estudio.

Visiblemente sorprendido, De Tezanos intentó aclarar el origen del conflicto, asegurando que sus comentarios no apuntaban a la vida personal del jugador. “Yo no me refiero a la vida personal", explicó, intentando bajar el tono.

Pese a la tensión inicial y el evidente incomodidad del panel, el intercambio comenzó a descomprimirse con el paso de los minutos, especialmente tras la intervención de otros integrantes del programa. Finalmente, la conversación retomó un tono más distendido y la entrevista continuó con normalidad.

Contenido patrocinado

Reforma de Pensiones ampliará la cobertura de la PGU 2026 y aumentará el monto de los pagos

Reforma de Pensiones ampliará la cobertura de la PGU 2026 y aumentará el monto de los pagos

Muere estrella de la TV de los 90s tras someterse a un tratamiento médico: Brilló en programa de CHV

Muere estrella de la TV de los 90s tras someterse a un tratamiento médico: Brilló en programa de CHV

&#039;Es el más inocente...&#039;: Kidd Voodoo revela en exclusiva cuál es su apodo favorito de los fanáticos

'Es el más inocente...': Kidd Voodoo revela en exclusiva cuál es su apodo favorito de los fanáticos

Este momento que se vivió en el Festival de Cannes emocionó a todos: &#039;Me resulta muy difícil...&#039;

Este momento que se vivió en el Festival de Cannes emocionó a todos: 'Me resulta muy difícil...'

Impacto por filtración de video de violenta pelea en pleno programa en vivo: se habría provocado por inesperada burla

Impacto por filtración de video de violenta pelea en pleno programa en vivo: se habría provocado por inesperada burla

&#039;The Batman 2&#039;: estos son los nuevos actores que se suman a la secuela con Robert Pattinson

'The Batman 2': estos son los nuevos actores que se suman a la secuela con Robert Pattinson

&#039;Parecido, pero no es lo mismo&#039;: La gran confusión que se vivió en plena transmisión de programa y que ya es viral en redes sociales

'Parecido, pero no es lo mismo': La gran confusión que se vivió en plena transmisión de programa y que ya es viral en redes sociales

Los Problemas libera su primer disco en inglés como antesala a su gira europea 2026

Los Problemas libera su primer disco en inglés como antesala a su gira europea 2026

Polerón sobre camisa: la combinación preppy que volvió a tomarse el street style

Polerón sobre camisa: la combinación preppy que volvió a tomarse el street style

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad