;

Expectación mundial: Irán habría aceptado reducir uranio enriquecido en negociación con Estados Unidos

El eventual pacto incluiría alivio de sanciones y reapertura del estratégico estrecho de Ormuz.

Nelson Quiroz

GETTY IMAGES

GETTY IMAGES

La administración de Donald Trump aseguró este domingo que las negociaciones con Irán avanzan hacia un acuerdo que permitiría reabrir el estratégico estrecho de Ormuz y establecer nuevas condiciones sobre el programa nuclear iraní.

Según CBS News, funcionarios estadounidenses confirmaron que Teherán aceptó “en principio” deshacerse de parte de su uranio altamente enriquecido, mientras continúan las conversaciones para cerrar los detalles finales.

ADN

GETTY IMAGES / Yaorusheng

El eventual pacto incluiría la reapertura del estrecho de Ormuz, por donde circula cerca del 20% del petróleo mundial, además del alivio parcial de sanciones y el descongelamiento de activos iraníes en el extranjero.

A cambio, Washington busca que Irán limite de manera verificable su programa nuclear. “Las negociaciones están avanzando de manera ordenada y constructiva”, escribió Trump en Truth Social, aunque advirtió que instruyó a sus negociadores “no apresurarse” porque “el tiempo está de nuestro lado”.

Revisa también

ADN

Desde la Casa Blanca señalaron que existe un “compromiso amplio sobre los principios del acuerdo”, aunque todavía quedan temas sensibles pendientes, como el futuro del arsenal iraní y los mecanismos de fiscalización.

El secretario de Estado, Marco Rubio, afirmó que “se ha avanzado”, pero aclaró que “todavía queda trabajo por hacer” y que un eventual anuncio no significará el cierre definitivo del conflicto.

El posible entendimiento ha generado reacciones divididas. El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, reiteró que cualquier acuerdo “debe eliminar el peligro nuclear iraní”, exigiendo el desmantelamiento total de las instalaciones de enriquecimiento.

En contraste, sectores demócratas en Estados Unidos criticaron el acercamiento. El senador Chris Van Hollen afirmó que el acuerdo “parece devolver la situación al punto previo a la guerra”.

Pese a las dudas, Washington considera que un entendimiento podría concretarse en los próximos días, tras meses de tensión militar, impacto económico global y presión diplomática de países árabes y de Pakistán para evitar una escalada regional mayor.

Contenido patrocinado

Reforma de Pensiones ampliará la cobertura de la PGU 2026 y aumentará el monto de los pagos

Reforma de Pensiones ampliará la cobertura de la PGU 2026 y aumentará el monto de los pagos

Muere estrella de la TV de los 90s tras someterse a un tratamiento médico: Brilló en programa de CHV

Muere estrella de la TV de los 90s tras someterse a un tratamiento médico: Brilló en programa de CHV

&#039;Es el más inocente...&#039;: Kidd Voodoo revela en exclusiva cuál es su apodo favorito de los fanáticos

'Es el más inocente...': Kidd Voodoo revela en exclusiva cuál es su apodo favorito de los fanáticos

Este momento que se vivió en el Festival de Cannes emocionó a todos: &#039;Me resulta muy difícil...&#039;

Este momento que se vivió en el Festival de Cannes emocionó a todos: 'Me resulta muy difícil...'

Impacto por filtración de video de violenta pelea en pleno programa en vivo: se habría provocado por inesperada burla

Impacto por filtración de video de violenta pelea en pleno programa en vivo: se habría provocado por inesperada burla

&#039;The Batman 2&#039;: estos son los nuevos actores que se suman a la secuela con Robert Pattinson

'The Batman 2': estos son los nuevos actores que se suman a la secuela con Robert Pattinson

&#039;Parecido, pero no es lo mismo&#039;: La gran confusión que se vivió en plena transmisión de programa y que ya es viral en redes sociales

'Parecido, pero no es lo mismo': La gran confusión que se vivió en plena transmisión de programa y que ya es viral en redes sociales

Los Problemas libera su primer disco en inglés como antesala a su gira europea 2026

Los Problemas libera su primer disco en inglés como antesala a su gira europea 2026

Polerón sobre camisa: la combinación preppy que volvió a tomarse el street style

Polerón sobre camisa: la combinación preppy que volvió a tomarse el street style

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad