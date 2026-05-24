Expectación mundial: Irán habría aceptado reducir uranio enriquecido en negociación con Estados Unidos

La administración de Donald Trump aseguró este domingo que las negociaciones con Irán avanzan hacia un acuerdo que permitiría reabrir el estratégico estrecho de Ormuz y establecer nuevas condiciones sobre el programa nuclear iraní.

Según CBS News, funcionarios estadounidenses confirmaron que Teherán aceptó “en principio” deshacerse de parte de su uranio altamente enriquecido, mientras continúan las conversaciones para cerrar los detalles finales.

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El eventual pacto incluiría la reapertura del estrecho de Ormuz, por donde circula cerca del 20% del petróleo mundial, además del alivio parcial de sanciones y el descongelamiento de activos iraníes en el extranjero.

A cambio, Washington busca que Irán limite de manera verificable su programa nuclear. “Las negociaciones están avanzando de manera ordenada y constructiva”, escribió Trump en Truth Social, aunque advirtió que instruyó a sus negociadores “no apresurarse” porque “el tiempo está de nuestro lado”.

Desde la Casa Blanca señalaron que existe un “compromiso amplio sobre los principios del acuerdo”, aunque todavía quedan temas sensibles pendientes, como el futuro del arsenal iraní y los mecanismos de fiscalización.

El secretario de Estado, Marco Rubio, afirmó que “se ha avanzado”, pero aclaró que “todavía queda trabajo por hacer” y que un eventual anuncio no significará el cierre definitivo del conflicto.

El posible entendimiento ha generado reacciones divididas. El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, reiteró que cualquier acuerdo “debe eliminar el peligro nuclear iraní”, exigiendo el desmantelamiento total de las instalaciones de enriquecimiento.

En contraste, sectores demócratas en Estados Unidos criticaron el acercamiento. El senador Chris Van Hollen afirmó que el acuerdo “parece devolver la situación al punto previo a la guerra”.

Pese a las dudas, Washington considera que un entendimiento podría concretarse en los próximos días, tras meses de tensión militar, impacto económico global y presión diplomática de países árabes y de Pakistán para evitar una escalada regional mayor.