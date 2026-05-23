Muere autor de los disparos a las afueras de la Casa Blanca: un transeúnte fue herido durante la balacera / BRENDAN SMIALOWSKI

Momentos de alta tensión se vivieron este sábado en las inmediaciones de la Casa Blanca, luego de que periodistas y medios estadounidenses reportaran múltiples disparos cerca del complejo presidencial en Washington D.C.

El hecho activó un amplio operativo de seguridad encabezado por el Servicio Secreto de Estados Unidos, que restringió accesos y resguardó al personal de prensa presente en la zona.

Las detonaciones se registraron en las cercanías de la intersección entre 17th Street y Pennsylvania Avenue NW, un punto ubicado a escasa distancia del recinto presidencial.

Testigos en el lugar aseguraron haber escuchado una ráfaga sostenida de disparos, mientras corresponsales fueron trasladados de urgencia a la sala de prensa como medida preventiva. La periodista de ABC, Selina Wang, relató en redes sociales que “se escucharon muchos disparos” y que el personal de seguridad les indicó correr hacia el área de resguardo.

Servicio Secreto entrega primeros detalles del incidente

Horas después de los reportes iniciales, el Servicio Secreto de Estados Unidos entregó una actualización oficial a través de su cuenta en X, confirmando que sus agentes respondieron a un incidente con disparos cerca del perímetro presidencial. La institución señaló que el hecho involucró a oficiales desplegados en un puesto de control cercano a la Casa Blanca y precisó que la situación quedó bajo investigación federal, junto con confirmar que, si bien el presidente Donald Trump esraba presente en el recinto, no se vio afectado por el hecho.

De acuerdo con medios estadounidenses, un individuo armado habría abierto fuego contra personal de seguridad, lo que derivó en una respuesta inmediata de agentes federales. Reportes preliminares apuntan a que el sospechoso fue trasladado a un recinto asistencial, donde se reportó su fallecimiento, mientras también se indaga el estado de un transeúnte afectado durante el intercambio de disparos. Hasta el momento, no se han reportado lesiones entre miembros del Servicio Secreto.

El director del Federal Bureau of Investigation (FBI), Kash Patel, confirmó además que personal de la agencia se trasladó al lugar para colaborar en las diligencias. Por ahora, las autoridades estadounidenses mantienen abierta la investigación y no han entregado una versión definitiva sobre las circunstancias ni el eventual móvil del incidente.