Kathy Orellana reaparece en redes con preocupante imágen tras complejo estado de salud: “Sólo dios sabe...”

Kathy Orellana atravesó una complicación de salud que la llevó a ser hospitalizada de urgencias, donde estuvo al borde de la muerte producto de una perforación en el intestino.

Esto fue relatado por la misma ex chica reality en conversación con Primer Plano, donde explicó que “uso un medicamento de nombre ketorolaco, lo que provocó una debilitación en las paredes del intestino y la úlcera se reventó”.

La también cantante ahora reapareció en redes sociales, donde compartió un video donde mostró su proceso estando hospitalizada.

“Sólo Dios sabe de donde me sacó... Esto le puede pasar a quien sea, ojo con dolores a los que ya hacemos parte de nosotros. Que no lo normalicemos”, escribió en su post en Instagram.

Orellana también agradeció el apoyo de sus seguidores durante este complejo episodio, quienes le expresaron su cariño a través de los comentarios.