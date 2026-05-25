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VIDEO. “Es cine”: El registro viral de Parquemet donde dio a conocer la cantidad de accidentes provocados por ciclistas

A través de sus redes sociales, el ParqueMET reveló a través de un video algunos de los accidentes e hizo un llamado a los ciclistas que suben al Cerro San Cristóbal.

Nicolás Lara Córdova

“Es cine”: El registro viral de Parquemet donde dio a conocer la cantidad de accidentes provocados por ciclistas

El Parque Metropolitano de Santiago (Parquemet) publicó en su cuenta oficial de Instagram un video donde hizo un llamado de cuidado para los ciclistas que utilizan los caminos del Cerro San Cristóbal.

El video, que se volvió viral, reveló la cantidad de accidentes protagonizados por ciclistas en los últimos 2 años.

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Con la canción My Way de Frank Sinatra, Parquemet reveló que se han registrado 396 accidentes de ciclistas, de los cuales el 40% han tenido que ser llevados a centros asistenciales.

Desde Parquemet hicieron el llamado a disfrutar del Cerro San Cristóbal de forma segura y recordaron a los ciclistas que deben utilizar casco, mantener una velocidad prudente y respetar la señalética y otros usuarios del parque.

Algunos usuarios respondieron a la publicación realizada en las redes.

“En efecto, es cine”; “¿Cuándo saldrá la mía?“; ”Deberían hacer un compilado de los mejores porrazos con música de Video Loco“; “La mejor publicidad que he visto”, fueron algunos de los comentarios.

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