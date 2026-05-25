Estudio científico descubre que correr de esta forma podría ayudar a controlar los ataques de pánico / Johner Images

Un nuevo estudio científico concluyó que breves sesiones de ejercicio intenso podrían ayudar a reducir la frecuencia y gravedad de los ataques de pánico, incluso con mejores resultados que algunas técnicas de relajación.

La investigación, publicada en la revista científica Frontiers, analizó a 72 adultos sedentarios que sufrían ataques de pánico frecuentes e inesperados.

Durante 12 semanas, un grupo realizó carreras a gran velocidad basados en sprints de 30 segundos, mientras otro siguió entrenamientos de relajación y respiración.

Según explicó Ricardo William Muotri, autor principal del estudio, el ejercicio permitió que los participantes experimentaran síntomas físicos similares a los ataques de pánico en un entorno seguro y controlado.

De acuerdo con los investigadores, esto ayudaría a reinterpretar esas señales corporales como no peligrosas, reduciendo progresivamente el miedo asociado a ellas.

El programa incluyó sesiones tres veces por semana, combinando intervalos de carrera a máxima velocidad con pausas caminando. Aunque ambos grupos mostraron mejoras, el entrenamiento físico obtuvo resultados más significativos.

Finalmente, los autores señalaron que este tipo de actividad podría incorporarse como una alternativa complementaria y de bajo costo en tratamientos para el trastorno de pánico.