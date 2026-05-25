;

Estudio científico descubre que correr de esta forma podría ayudar a controlar los ataques de pánico

La investigación analizó a 72 adultos sedentarios con crisis de pánico frecuentes durante un programa de 12 semanas.

Javiera Rivera

Estudio científico descubre que correr de esta forma podría ayudar a controlar los ataques de pánico

Estudio científico descubre que correr de esta forma podría ayudar a controlar los ataques de pánico / Johner Images

Un nuevo estudio científico concluyó que breves sesiones de ejercicio intenso podrían ayudar a reducir la frecuencia y gravedad de los ataques de pánico, incluso con mejores resultados que algunas técnicas de relajación.

La investigación, publicada en la revista científica Frontiers, analizó a 72 adultos sedentarios que sufrían ataques de pánico frecuentes e inesperados.

Durante 12 semanas, un grupo realizó carreras a gran velocidad basados en sprints de 30 segundos, mientras otro siguió entrenamientos de relajación y respiración.

Según explicó Ricardo William Muotri, autor principal del estudio, el ejercicio permitió que los participantes experimentaran síntomas físicos similares a los ataques de pánico en un entorno seguro y controlado.

Revisa también

ADN

De acuerdo con los investigadores, esto ayudaría a reinterpretar esas señales corporales como no peligrosas, reduciendo progresivamente el miedo asociado a ellas.

El programa incluyó sesiones tres veces por semana, combinando intervalos de carrera a máxima velocidad con pausas caminando. Aunque ambos grupos mostraron mejoras, el entrenamiento físico obtuvo resultados más significativos.

Finalmente, los autores señalaron que este tipo de actividad podría incorporarse como una alternativa complementaria y de bajo costo en tratamientos para el trastorno de pánico.

Contenido patrocinado

Delicioso panorama para los amantes de la gastronomía: Un evento de repostería para compartir en familia

Delicioso panorama para los amantes de la gastronomía: Un evento de repostería para compartir en familia

Raphael habla de Bad Bunny y deja abierta la puerta a una colaboración: &#039;Me alegro por él, me encanta&#039;

Raphael habla de Bad Bunny y deja abierta la puerta a una colaboración: 'Me alegro por él, me encanta'

&#039;Es una parte masiva de mi vida&#039;: Jacob Elordi se despide de Euphoria tras inesperado final de su personaje (ALERTA DE SPOILERS)

'Es una parte masiva de mi vida': Jacob Elordi se despide de Euphoria tras inesperado final de su personaje (ALERTA DE SPOILERS)

Su director tiene sólo 26 años y se postula como la película más terrorífica del 2026

Su director tiene sólo 26 años y se postula como la película más terrorífica del 2026

&#039;No me gustó de vos que dijiste un comentario de mi señora. Después lo hablaremos, cuando se corte esto (...) Dijiste que no la pongo&#039;

'No me gustó de vos que dijiste un comentario de mi señora. Después lo hablaremos, cuando se corte esto (...) Dijiste que no la pongo'

Luis Slimming revela algunas &#039;verdades&#039; de Canal 13 tras abrupto término de &#039;El Desestrece&#039;: &#039;Se acabó la buena onda&#039;

Luis Slimming revela algunas 'verdades' de Canal 13 tras abrupto término de 'El Desestrece': 'Se acabó la buena onda'

Después del frío extremo: este es el impactante pronóstico de temperaturas esta semana en Santiago

Después del frío extremo: este es el impactante pronóstico de temperaturas esta semana en Santiago

Pancho Molina, el baterista chileno que marcó el ritmo del jazz y el rock chileno, cumple 57 años

Pancho Molina, el baterista chileno que marcó el ritmo del jazz y el rock chileno, cumple 57 años

Dentro del clóset de Ignacia Antonia: estilo, recuerdos y maternidad

Dentro del clóset de Ignacia Antonia: estilo, recuerdos y maternidad

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad