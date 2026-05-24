Franco Colapinto logra su mejor resultado en la Fórmula 1: todavía no supera a Eliseo Salazar / Getty Images / Agencia Uno

Este domingo se corrió el GP de Canadá, donde nuevamente el italiano Kimi Antonelli, de Mercedes, se quedó con la carrera. En el circuito Gilles Villeneuve, lo siguieron Lewis Hamilton, de Ferrari, y Max Verstappen, de Red Bull.

Se trata de la cuarta victoria consecutiva de Antonelli, que ya se había impuesto en China, Japón y Miami y lidera la F1, mirando para atrás. El italiano, tras el abandono de Russell, se quedó con una nueva victoria.

Para Sudamérica, la nota destacada fue el sexto lugar del argentino Franco Colapinto, quien logró su mejor resultado en una carrera muy accidentada y sumó ocho puntos. Los medios argentinos lo celebraron.

“Franco Colapinto finalizó un fin de semana estupendo con una gran carrera y terminó en el sexto puesto, su mejor posición desde que está en F1″, dice La Nación.

En TyC también destacaron la carrera. “El argentino hizo una carrera impecable y volvió a mejorar su mejor desempeño en la Máxima. Antonelli, tras el abandono de Russell, consiguió una victoria muy cómoda y estiró la diferencia en el campeonato de Pilotos”.

La comparación con un chileno

Para dimensionar lo que ha conseguido Colapinto, de 22 años, hay que remontarse a los años 80. Por ese entonces, un joven chileno despuntaba en la F1: Eliseo Salazar.

La mejor posición histórica de Salazar en la Fórmula 1 fue el quinto lugar en el Gran Premio de San Marino de 1982. En esa carrera ocurrió algo similar a lo de hoy: accidentes y abandonos. Esa carrera la ganó Didier Pironi, de Ferrari, seguido de Gilles Villeneuve, también de Ferrari, y Michele Alboreto, de Tyrrell-Ford.

Además, Salazar logró un sexto lugar en el Gran Premio de Holanda de 1981, convirtiéndose en el primer y único piloto chileno en sumar puntos en la máxima categoría del automovilismo.