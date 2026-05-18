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Luto en el universo de Star Wars: Muere el actor estadounidense Tom Kane a los 64 años

El intérprete falleció en Kansas City por complicaciones derivadas del ACV que sufrió en 2020

Javier Méndez

Luto en el universo de Star Wars: Muere el actor estadounidense Tom Kane a los 64 años

El actor de voz Tom Kane, reconocido por interpretar a Yoda en Star Wars: The Clone Wars y al Profesor Utonio en Las Chicas Superpoderosas, murió a los 64 años.

La información fue confirmada por su representante, Zach McGinnis, quien indicó que el artista falleció este lunes en un hospital de Kansas City, rodeado de su familia.

La causa fueron complicaciones derivadas de un accidente cerebrovascular que sufrió en el año 2020.

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Kane fue una voz reconocibles de la animación y los videojuegos en Estados Unidos. Además de su trabajo en Star Wars, también dio vida a HIM en Las Chicas Superpoderosas y participó en franquicias como Call of Duty.

En abril, Kane se reunió con las voces originales de clásica serie infantil de Cartoon Network en la convención Lexington Comic & Toy Convention, en lo que fue una de sus apariciones públicas más visibles desde el ACV que afectó seriamente su habla y movilidad.

Kane deja a su esposa y a una familia compuesta por nueve hijos, entre biológicos, adoptados y acogidos.

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