Superó los 100 años de vida: confirman muerte de Teresa Berríos Tapia, actriz chilena de “El día menos pensado” y “Machos”
Chileactores informó el fallecimiento de una de las intérpretes más longevas y queridas de la escena nacional.
Durante la jornada de este domingo 24 de mayo, la corporación Chileactores confirmó el fallecimiento de la actriz Teresa Berríos Tapia, una de las artistas más longevas de la organización y reconocida por su extensa trayectoria en televisión y teatro.
A través de una publicación en redes sociales, la entidad destacó que la intérprete superó los cien años de vida y participó en recordadas producciones nacionales como Fuera de Control, Machos, Oro Verde, Mea Culpa y El día menos pensado, entre muchas otras producciones que marcaron su carrera artística.
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Desde Chileactores enviaron además sus condolencias a familiares, amigos y colegas de la actriz. Por ejemplo, Javiera Contador escribió: “La recuerdo con muchísimo cariño. Un abrazo gigante a su familia”.
El velorio de Teresa Berríos se está realizando en la Iglesia Santa María de Las Condes, mientras que sus funerales fueron programados para este domingo a las 16:00 horas en el Cementerio General.
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