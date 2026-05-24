Superó los 100 años de vida: confirman muerte de Teresa Berríos Tapia, actriz chilena de “El día menos pensado” y “Machos”

Durante la jornada de este domingo 24 de mayo, la corporación Chileactores confirmó el fallecimiento de la actriz Teresa Berríos Tapia, una de las artistas más longevas de la organización y reconocida por su extensa trayectoria en televisión y teatro.

A través de una publicación en redes sociales, la entidad destacó que la intérprete superó los cien años de vida y participó en recordadas producciones nacionales como Fuera de Control, Machos, Oro Verde, Mea Culpa y El día menos pensado, entre muchas otras producciones que marcaron su carrera artística.

Desde Chileactores enviaron además sus condolencias a familiares, amigos y colegas de la actriz. Por ejemplo, Javiera Contador escribió: “La recuerdo con muchísimo cariño. Un abrazo gigante a su familia”.

El velorio de Teresa Berríos se está realizando en la Iglesia Santa María de Las Condes, mientras que sus funerales fueron programados para este domingo a las 16:00 horas en el Cementerio General.