Un sismo de magnitud 6,9 se registró la tarde de este lunes 25 de mayo en la zona norte del país, específicamente en la región de Antofagasta.

De acuerdo con información del Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, el temblor ocurrió a las 17.52 horas y tuvo su epicentro a 20 kilómetros al noreste de Calama.

Además, el organismo detalló que el movimiento telúrico se originó a una profundidad de 114 kilómetros. El movimiento telúrico se sintió desde las regiones de Arica y Coquimbo.

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Simología Ampliar

El Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile (SHOA) indica que las características del sismo no reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile.

SHOA indica que las características del sismo NO reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile. Más info en: https://t.co/SzBA1gT70t — SENAPRED (@Senapred) May 25, 2026

El Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres continúa evaluando afectación a personas y daños a infraestructura y servicios básicos, cuyo resultado se reportará a través de los informes de incidente o emergencia elaborados por SENAPRED.

La superintendencia de Electricidad y Combustibles señala que hay 27 mil hogares sin electricidad en Calama, correspondiente a un 70% de la ciudad.

Intensidad mercali por región:

Región Escala Arica y Parinacota V Tarapacá V Antofagasta VI Atacama IV



